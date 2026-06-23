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Чемпионат мира
23 июня 2026, 23:30 | Обновлено 23 июня 2026, 23:52
1284
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ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова

Криштиану Роналду не стал комментировать успех Лионеля Месси

23 июня 2026, 23:30 | Обновлено 23 июня 2026, 23:52
1284
2 Comments
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Капитаны сборных Аргентины и Португалии Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают переписывать футбольную историю на наших глазах даже на вероятно последнем для них чемпионате мира.

Ветераны оформили по дублю в матчах второго тура, побив очередные важные рекорды, а также неуклонно идут к очной встрече в 1/4 финала чемпионата мира. Величайшие футболисты, по-прежнему, неохотно отвечают на вопросы друг о друге.

После победы над Узбекистаном в поединке мундиаля-2026 Роналду спросили о дубле Месси, на что португалец немедленно отреагировал: «Следующий вопрос».

Групповой турнир для Месси и Роналду закончится в один день, 28 июня матчами соответственно с Иорданией и Колумбией.

ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Комментарии 2
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Взагалі то навіщо такі питання?ну тут чисто розумієш ,що немає сенсу
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+3
жаба душить принцеску, шо тут коментувати 
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-2
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