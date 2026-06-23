ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
Криштиану Роналду не стал комментировать успех Лионеля Месси
Капитаны сборных Аргентины и Португалии Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают переписывать футбольную историю на наших глазах даже на вероятно последнем для них чемпионате мира.
Ветераны оформили по дублю в матчах второго тура, побив очередные важные рекорды, а также неуклонно идут к очной встрече в 1/4 финала чемпионата мира. Величайшие футболисты, по-прежнему, неохотно отвечают на вопросы друг о друге.
После победы над Узбекистаном в поединке мундиаля-2026 Роналду спросили о дубле Месси, на что португалец немедленно отреагировал: «Следующий вопрос».
Групповой турнир для Месси и Роналду закончится в один день, 28 июня матчами соответственно с Иорданией и Колумбией.
ВИДЕО. На вопрос о Месси Роналду сказал всего два слова
🚨👋🏼 Cristiano Ronaldo when asked about Messi: “Next question”. pic.twitter.com/a8Osn2n9BC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026
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