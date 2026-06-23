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Чемпионат мира
Португалия
23.06.2026 20:00 – FT 5 : 0
Узбекистан
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:19 | Обновлено 23 июня 2026, 22:52
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Португалия – Узбекистан – 5:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы K ЧМ-2026

23 июня 2026, 22:19 | Обновлено 23 июня 2026, 22:52
2183
0
Португалия – Узбекистан – 5:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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23 июня сборные Португалии и Узбекистана провели матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе Португалии оформил легендарный Криштиану Роналду. Еще по одному голу забили Нуну Мендеш и Рафаэл Леау, автоголом также отметился Абдувохид Нематов.

Португалия одержала первую победу на этом мундиале и набрала 4 очка, практически гарантировав себе плей-офф.

ЧМ-2026. Группа K

Второй тур. 23 июня

Португалия – Узбекистан – 5:0

Голы: Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Роналду, 6 мин.

ГОЛ! 2:0 Нуну Мендеш, 17 мин.

ГОЛ! 3:0 Роналду, 39 мин.

ГОЛ! 4:0 Нематов, 60 (автогол)

ГОЛ! 5:0 Леау, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Португалия).
60’
ГОЛ ! Автогол забил Абдувохид Нематов (Узбекистан).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (Португалия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия), асcист Жоау Канселу.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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