Португалия – Узбекистан – 5:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы K ЧМ-2026
23 июня сборные Португалии и Узбекистана провели матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на арене Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в составе Португалии оформил легендарный Криштиану Роналду. Еще по одному голу забили Нуну Мендеш и Рафаэл Леау, автоголом также отметился Абдувохид Нематов.
Португалия одержала первую победу на этом мундиале и набрала 4 очка, практически гарантировав себе плей-офф.
ЧМ-2026. Группа K
Второй тур. 23 июня
Португалия – Узбекистан – 5:0
Голы: Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Роналду, 6 мин.
ГОЛ! 2:0 Нуну Мендеш, 17 мин.
ГОЛ! 3:0 Роналду, 39 мин.
ГОЛ! 4:0 Нематов, 60 (автогол)
ГОЛ! 5:0 Леау, 87 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0 и набрали 4 очка
Криштиану значительно уступает аргентинцу в этом аспекте