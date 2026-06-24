Его величество офсайд. Сборная Колумбии победила ДР Конго

Этот поединок точно обещал быть увлекательным, ведь ДР Конго после сенсационной ничьи с Португалией стремилось развить успех и одолеть Колумбию на пути в плей-офф. «Кофейщикам», которые до этого переиграли Узбекистан, достаточно было лишь победить своего соперника, чтобы со спокойной душой готовиться к поединкам финальной части мундиаля. Поэтому оба коллектива не стали преподносить сюрпризов в составе, оставив стартовые одиннадцатки неизменными.

Уже со старта игры обе команды показали, что они не собираются откладывать дело в длинный ящик, и уже на первых секундах Майембе пробил рядом с девяткой. Ответ от колумбийцев не заставил себя долго ждать, и у команды Нестора Лоренсо был супер-шанс, когда Мпаси-Нзау парировал удар Ариаса, но мяч отскочил к Муньосу, который на добивании не попал в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Именно Мпаси-Нзау «леопарды» должны благодарить за ничейный счет после перерыва, ведь конголезский кипер во всей красе демонстрировал свой класс, вытаскивая непростые мячи после ударов Луиса Диаса, Хамеса Родригеса, Пуэрты и Мохики. «Кофейщикам» даже удалось открыть счет, но Муньос перед голом немного забежал в офсайд.

Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва Колумбия также продолжила доминировать на поле и могла выходить вперед уже в старте, но Мпаси-Нзау снова отразил очередной удар Диаса, однако в похожем моменте Ариас снова пробил мимо ворот. Конголезцы же запомнились ударами Бакамбу и Мутуссами, которые разве что можно записать в статистику. Поединок приближался к концовке, и казалось, что подопечные Себастьена Десабра смогут удержать ничью, но Колумбия все же забила. Кинтеро отдал скрытую передачу в штрафную, Кордоба отвлек на себя внимание соперника, а Муньос точно пробил в левый угол.

Колумбийцы могли похоронить надежды ДР Конго на положительный результат, но Луис Диас во время первого гола нарушил правила, а в моменте со вторым забитым мячом попал в офсайд (в целом ставший седьмым для «кофейщиков» в этом поединке). Под занавес игры «леопарды» проснулись и могли претендовать на ничью, однако Варгас отразил дальний удар от Мбуку, а затем среагировал на попытку пробить головой со стороны Мбемба.

Колумбия досрочно гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира и в заключительном туре группового этапа сыграет против Португалии 28 июня. ДР Конго в тот же день встретится с Узбекистаном.

Чемпионат Мира. Группа K. 2-й тур.

Колумбия – ДР Конго – 0:0

Гол: Муньос, 76

Предупреждения: Лукуми, 56, Лерма, 90+4 – Пикель, 90+3

Колумбия: Варгас – Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос – Д. Ариас (Риос, 78), Пуэрта, Лерма – Диас, Суарес (Кордоба, 58), Родригес (Кинтеро, 58)

ДР Конго: Мпаси-Нзау – Масуаку (Ж. Кайембе, 72), Капюади, Туанзебе, Мбемба, Ван-Биссака – Э. Кайембе (Пикель, 72), Мутуссами (Мбуку, 82), Мукау (Садики, 46) – Висса, Бакамбу (Банза, 57)

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Стадион: «Эстадио Акрон» (Санопан)

Удары (в створ): 20 (9) – 7 (1)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 7 – 0

КОЛУМБИЯ – ДР КОНГО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА