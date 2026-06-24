Колумбия – ДР Конго – 1:0. Три отмененных мяча и 28 ударов. Видео гола
Смотрите видеообзор матча второго тура группы К чемпионату мира 2026
24 июня прошла дуэль сборных Колумбии и ДР Конго на чемпионате мира 2026.
Судьбу поединка на арене «Estadio Akron» в городе Сапопан определил всего один точный удар.
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Колумбия минимально переиграла соперника благодаря голу Даниэля Муньоса – 1:0.
Счет мог быть крупнее, однако судья по ходу матча не засчитал три гола колумбийцев: один от Муньоса, два – от Луиса Диаса.
Благодаря этой победе сборная Колумбии удержалась на первом месте в группе К (6 очков) и гарантировала себе плей-офф. ДР Конго, в свою очередь, находится на третьей позиции (1 балл).
Следующий тур станет решающим: Колумбия в матче с Португалией разыграет первое место, а ДР Конго поборется с Узбекистаном за третье.
ЧМ-2026. Группа К
Второй тур. 24 июня
Колумбия – ДР Конго – 1:0
Гол: Муньос, 76
Видеообзор матча:
События матча
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