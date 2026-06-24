Колумбия – ДР Конго – 1:0. Три отмененных мяча и 28 ударов. Видео гола

24 июня прошла дуэль сборных Колумбии и ДР Конго на чемпионате мира 2026.

Судьбу поединка на арене «Estadio Akron» в городе Сапопан определил всего один точный удар.

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Колумбия минимально переиграла соперника благодаря голу Даниэля Муньоса – 1:0.

Счет мог быть крупнее, однако судья по ходу матча не засчитал три гола колумбийцев: один от Муньоса, два – от Луиса Диаса.

Благодаря этой победе сборная Колумбии удержалась на первом месте в группе К (6 очков) и гарантировала себе плей-офф. ДР Конго, в свою очередь, находится на третьей позиции (1 балл).

Следующий тур станет решающим: Колумбия в матче с Португалией разыграет первое место, а ДР Конго поборется с Узбекистаном за третье.

ЧМ-2026. Группа К

Второй тур. 24 июня

Колумбия – ДР Конго – 1:0

Гол: Муньос, 76

Видеообзор матча: