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Чемпионат мира
Колумбия
24.06.2026 05:00 – FT 1 : 0
ДР Конго
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 07:08 | Обновлено 24 июня 2026, 07:39
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Колумбия – ДР Конго – 1:0. Три отмененных мяча и 28 ударов. Видео гола

Смотрите видеообзор матча второго тура группы К чемпионату мира 2026

24 июня 2026, 07:08 | Обновлено 24 июня 2026, 07:39
708
0
Колумбия – ДР Конго – 1:0. Три отмененных мяча и 28 ударов. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня прошла дуэль сборных Колумбии и ДР Конго на чемпионате мира 2026.

Судьбу поединка на арене «Estadio Akron» в городе Сапопан определил всего один точный удар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колумбия минимально переиграла соперника благодаря голу Даниэля Муньоса – 1:0.

Счет мог быть крупнее, однако судья по ходу матча не засчитал три гола колумбийцев: один от Муньоса, два – от Луиса Диаса.

Благодаря этой победе сборная Колумбии удержалась на первом месте в группе К (6 очков) и гарантировала себе плей-офф. ДР Конго, в свою очередь, находится на третьей позиции (1 балл).

Следующий тур станет решающим: Колумбия в матче с Португалией разыграет первое место, а ДР Конго поборется с Узбекистаном за третье.

ЧМ-2026. Группа К

Второй тур. 24 июня

Колумбия – ДР Конго – 1:0

Гол: Муньос, 76

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Колумбия), асcист Хуан Кинтеро.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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