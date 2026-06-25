Тренер сборной Колумбии: «Не стоит выделять только Роналду»

Тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо поделился эмоциями после минимальной победы над ДР Конго во втором туре ЧМ-2026 (1:0). После этого матча колумбийцы гарантировали себе плей-офф.

«Я благодарен всем игрокам, потому что они выкладывались на поле на полную. Мы должны были побеждать с большей разницей в счете. Но такие матчи бывают: соперник создал нам трудности, и все же мы победили заслуженно.

В матчах с такими командами нужно находить свободные зоны между линиями. Если играть слишком по схеме, они давят и выбегают в контратаки. Нам было необходимо контролировать мяч. Мы провели отличный поединок, я очень доволен.

Когда команда атакует, как Лерма, так и центральные защитники создают просто идеальный треугольник.

Дальше Португалия. Нужно быть очень осторожными и не оставлять его одного в различных ситуациях, особенно когда он находится близко к штрафной площади. Но Португалия – это сбалансированная команда. Не стоит выделять только Криштиану», – сказал Лоренцо.

После двух туров сборная Колумбии возглавляет группу К (6 очков). Следующий матч подопечные Лоренцо проведут против Португалии (28 июня).

Видеообзор матча: