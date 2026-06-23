В среду, 24 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Колумбии и ДР Конго. Матч пройдет в Сапопани на поле стадиона «Эстадио Акрон», начало игры запланировано в 05:00.

Видимо один из определяющих поединков этой группы, потому что победитель этой встречи, скорее всего, выйдет со второго места в плей-офф (если Португалия возьмет себя в руки в двух следующих матчах). Шутки шутками, но в стартовом поединке Колумбия уверенно переиграла Узбекистан, в то время ДР Конго сенсационно для многих испортили настроение Роналду и компании, отобрав очки у команды Роберто Мартинеса.

Теперь же «кофейники» захотят досрочно забронировать себе место в плей-офф, а «леопарды», окрыленные недавним успехом, попытаются дать бой второму фавориту этого квартета. Поэтому нас ожидает непредсказуемая баталия, в которой вряд ли найдется место компромиссам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Колумбия – ДР Конго, за которой можно следить в украинской версии сайта.