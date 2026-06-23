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Чемпионат мира
23 июня 2026, 18:36 | Обновлено 23 июня 2026, 18:40
44
0

Колумбия – ДР Конго. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

23 июня 2026, 18:36 | Обновлено 23 июня 2026, 18:40
44
0
Колумбия – ДР Конго. Текстовая трансляция матча
Луис Диас и Йоан Висса
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В среду, 24 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Колумбии и ДР Конго. Матч пройдет в Сапопани на поле стадиона «Эстадио Акрон», начало игры запланировано в 05:00.

Видимо один из определяющих поединков этой группы, потому что победитель этой встречи, скорее всего, выйдет со второго места в плей-офф (если Португалия возьмет себя в руки в двух следующих матчах). Шутки шутками, но в стартовом поединке Колумбия уверенно переиграла Узбекистан, в то время ДР Конго сенсационно для многих испортили настроение Роналду и компании, отобрав очки у команды Роберто Мартинеса.

Теперь же «кофейники» захотят досрочно забронировать себе место в плей-офф, а «леопарды», окрыленные недавним успехом, попытаются дать бой второму фавориту этого квартета. Поэтому нас ожидает непредсказуемая баталия, в которой вряд ли найдется место компромиссам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Колумбия – ДР Конго, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колумбия
24 июня 2026 -
05:00
ДР Конго
Тотал меньше 2.5 1.60 Сделать ставку Лицензия: Решение ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026
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ЧМ-2026 по футболу сборная Колумбии по футболу сборная ДР Конго по футболу текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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