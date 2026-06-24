Еле потянули Панаму. Хорватия не без проблем продвигается на ЧМ-2026

Проигрыш явному фавориту группы на чемпионате мира-2026 никогда не считался явной неудачей. Поэтому, когда национальная сборная Хорватии в группе L уступила в первом туре Англии во главе с Томасом Тухелем (2:4), болельщики команды Златко Далича восприняли это как должное. Не выдержать конкуренцию с более сильной сборной — что поделаешь, таковы реалии современного футбола.

Но ни в коем случае такой оценки не заслужил бы любой другой результат уже следующего матча «клетчатые» против Панамы, кроме победного. Иначе бы под сомнение ставились вообще возможности Хорватии составлять конкуренцию на подобных международных форумах. Между тем команда Томаса Кристиансена из-за поражения от Ганы в первый игровой день (0:1) также находилась в ситуации, когда следующая неудача могла бы стоить скромной сборной с довольно интересным атакующим стилем дальнейшей борьбы за выход в плей-офф.

Getty Images/Global Images Ukraine

И если объяснять только этим тот приподнятый настрой, с которым атаковали панамцы в первом тайме, а также тот вялый футбол, который продемонстрировала команда Далича до перерыва, то у нас плохие новости для хорватов в контексте будущего на этом чемпионате мира. Ведь Панама по уровню опасности у чужих ворот была едва ли не на голову выше европейской сборной, и лишь отсутствие четкого завершения, а также игра Ливаковича во время удара головой от Родригеса в середине первого тайма помешали этой игре обрести особый уровень интриги.

Ведь затем последовал второй тайм, который хорваты всё-таки провели более качественно. По крайней мере, в начале, когда двойная замена их тренера почти сразу принесла результат, и на 54-й минуте прострел Станишича на дальнюю штангу сумел замкнуть отдохнувший Будимир. Благодаря этому голу, а также удивительным пяти сейвам в одной атаке незадолго до второго перерыва в исполнении Ливаковича, «клетчатые» удержали победу в этом матче. А команда Кристиансена, хотя и отчаянно боролась за выживание на чемпионате мира, не смогла преодолеть разницу в классе.

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем туре группового этапа национальная сборная Панамы встретится с Англией, а Хорватия сыграет с Ганой.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Чемпионат мира. Группа L. 2-й тур.

Панама – Хорватия – 0:1

Гол: Будимир, 54

Предупреждения: Барсенас, 61 – П. Сучич, 90+2

Панама: О. Москера – Андраде, Кордоба, Рамос (Уотерман, 77) – Блэкмен (Э. Дэвис, 90), Барсенас (Т. Родригес, 90), Гарви, Мурильо – Х. Л. Родригес, Фахардо (Лондоньо, 83), К. Мартинес.

Хорватия: Ливакович – Гвардиол (Крамарич, 46), Понграчич, Шутало, Станишич – Ковачич (П. Сучич, 72), Модрич (Марио Пашалич, 81) – Марко Пашалич (Л. Сучич, 72), Батурина, Перишич – Муса (Будимир, 46).

Арбитр: Пьер Атчо (Габон).

Стадион: «BMO Филд» (Торонто, Канада).

Удары (в створ) – 8 (1) : 6 (2)

Угловые – 7 : 2

Оффсайды – 1 : 1

ПАНАМА - ХОРВАТИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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