Панама – Хорватия – 0:1. Юбилей Модрича. Видео гола и обзор матча

24 июня в 02:00 стартовал поединок группы L между сборными Панамы и Хорватии на чемпионате мира 2026 года.

Проходит матч на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто.

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Благодаря единственному голу победу в поединке одержала сборная Хорватии – 1:0. Их героем стал Анте Будимир, замкнувший прострел на 54-й минуте.

Таким образом хорваты сделали подарок своему капитану Луке Модричу: легенда провел свой 200-й матч за сборную.

Второе подряд поражение на турнире лишило шансов Панаму выйти в плей-офф, а вот Хорватия может даже за первое место в группе зацепиться.

После второго тура возглавляет квартет L Англия (4 балла). Позади них расположилась Гана (4), далее Хорватия (3), последняя – Панама (0).

Уже 27 июня команды проведут поединки третьего тура, где Гана сыграет с Хорватией, а Панама – с Англией.

ЧМ-2026. Группа L

Второй тур. 24 июня

Панама – Хорватия – 0:1

Гол: Будимир, 54

Видеообзор матча: