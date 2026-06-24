Панама – Хорватия – 0:1. Юбилей Модрича. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча второго тура группы L чемпионата мира 2026
24 июня в 02:00 стартовал поединок группы L между сборными Панамы и Хорватии на чемпионате мира 2026 года.
Проходит матч на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто.
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Благодаря единственному голу победу в поединке одержала сборная Хорватии – 1:0. Их героем стал Анте Будимир, замкнувший прострел на 54-й минуте.
Таким образом хорваты сделали подарок своему капитану Луке Модричу: легенда провел свой 200-й матч за сборную.
Второе подряд поражение на турнире лишило шансов Панаму выйти в плей-офф, а вот Хорватия может даже за первое место в группе зацепиться.
После второго тура возглавляет квартет L Англия (4 балла). Позади них расположилась Гана (4), далее Хорватия (3), последняя – Панама (0).
Уже 27 июня команды проведут поединки третьего тура, где Гана сыграет с Хорватией, а Панама – с Англией.
ЧМ-2026. Группа L
Второй тур. 24 июня
Панама – Хорватия – 0:1
Гол: Будимир, 54
Видеообзор матча:
События матча
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