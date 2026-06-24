В среду, 24-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Панама и Хорватия. Матч пройдет в Торонто, на поле стадиона «BMO Филд», начало в 02:00.

Команда Златко Далича проиграла первый матч главному фавориту группы, но трагедии из этого, понятное дело, никто делать не будет. Как минимум, у хорватов есть еще две игры для выхода в плей-офф. При этом победа над Панамой, которая лишь в конце унылой игры уступила Гане (1:0), выглядит обязательным пунктом программы. Но соперникам также деваться некуда – поражение досрочно оставит их за бортом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Панама – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.