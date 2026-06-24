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Чемпионат мира
Панама
24.06.2026 02:00 - : -
Хорватия
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 00:12 |
24
0

Панама – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

24 июня 2026, 00:12 |
24
0
Панама – Хорватия. Текстовая трансляция матча
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В среду, 24-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Панама и Хорватия. Матч пройдет в Торонто, на поле стадиона «BMO Филд», начало в 02:00.

Команда Златко Далича проиграла первый матч главному фавориту группы, но трагедии из этого, понятное дело, никто делать не будет. Как минимум, у хорватов есть еще две игры для выхода в плей-офф. При этом победа над Панамой, которая лишь в конце унылой игры уступила Гане (1:0), выглядит обязательным пунктом программы. Но соперникам также деваться некуда – поражение досрочно оставит их за бортом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Панама – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Панама
24 июня 2026 -
02:00
Хорватия
Победа Хорватии 1.44 Сделать ставку Лицензия: Решение ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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