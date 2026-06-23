Роналду тянет Португалию ко дну? Он любит свою страну, но себя любит больше

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Любой, кто смотрел матч первого тура групповой стадии чемпионата мира по футболу-2026 между сборными Португалии и ДР Конго помимо результата этой встречи (1:1) однозначно оказался удивлен крайне слабой игрой многолетнего лидера и капитана «команды избранных» Криштиану Роналду. Форвард, представляющий саудовский «Аль-Наср», пожалуй, не продемонстрировал и десятой части того, на что способен. Или был способен – смотря под каким углом смотреть на нынешнее состояние 41-летней живой легенды португальского и всего мирового футбола.

Если же вы не нашли времени посмотреть игру Португалии с ДР Конго, но не привыкли доверять исключительно чужим оценочным суждениям, которые не имеют более существенного подкрепления, чем просто словесные описания, то современный мир спортивной статистики открывает для вас множество возможностей. Достаточно, например, зайти на один из статистических сайтов, который ведет подсчет действий футболистов в игре, на основании чего выводит оценку по каждому из игроков.

Так вот, один из них фактически признал Криштиану Роналду худшим полевым игроком в стартовых составах обеих команд с оценкой в 6,1 (ниже получил только голкипер конголезцев Лионель Мпаси-Нзау – 6,0).

Да-да, вы все правильно прочитали и рассмотрели. Фактически в матче с представителем африканского континента легендарный Криштиану Роналду выглядел абсолютно бесполезным как в техническом, так и в тактическом контекстах. Девяносто (плюс добавленные) минут матча форвард сборной Португалии завершил без ударов в створ ворот соперника, без успешных попыток дриблинга и без ключевых передач на партнеров – по сути главного, чего от Роналду всегда ждут его персональные поклонники, а также фанаты сборной Португалии в целом.

Неслучайно, что после матча с конголезцами многие авторитетные мировые издания как следует «прошлись» по Роналду, не слишком-то и подбирая слов и не озираясь на его статус мировой суперзвезды. Так, например, обозреватель The Guardian Ник Эймс, описывая игру Криштиану в поединке против ДР Конго, назвал форварда португальцев не иначе, как «обузой» для его команды, а на страницах авторитетного The Athletic и вовсе можно было прочитать о Роналду следующие строки – «он оказался лишь тенью великого чемпиона, которым он когда-то являлся».

После матча журналисты поспешили спросить у главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса, почему тот так и не решился заменить Роналду, который выглядел абсолютно оторванным от командных взаимодействий и, как следствие, совершенно бесполезным. На что коуч «команды избранных» лишь возразил: «Было бы абсурдно снимать с поля лучшего игрока всех времен в игре, в которой мы просто не можем забить».

В этих словах Роберто Мартинеса, на самом деле, скрывается гораздо больше смысла и даже какого-то нездорового цинизма всей сложившейся вокруг Криштиану Роналду и сборной Португалии ситуации. Фактически главный тренер португальцев дал понять, что фигура Роналду является безусловно неприкосновенной в национальной команде, по крайней мере, до момента, пока той руководит Мартинес.

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На роль и значение Криштиану Роналду в нынешней сборной Португалии можно смотреть как минимум под двумя углами. Первый свидетельствует о том, что Роналду до сих по считается лучшим футболистом мирового футбола, хотя на самом деле он таковым уже несколько лет как не является. Однако кем Криштиану не перестал быть ни на секунду, так это живой легендой, оказывающей настолько сильное влияние на большинство процессов вокруг себя, что многие уже открыто сравнивают Роналду с транснациональной корпорацией, выступающей сейчас в качестве полпреда одного из самых богатых государств на планете – Саудовской Аравии. Этот момент сразу же делает Криштиану одним из самых влиятельных людей на планете, по крайней мере, среди футболистов так точно.

С другой стороны, именно из-за статуса «небожителя» сборная Португалии фактически оказалась в заложниках у Роналду. Криштиану помог «команде избранных» изменить отношение к себе в мировом футболе. Он сделал для этой сборной столько, сколько никто и никогда не делал, даже величайший Эусебиу, с которым португальцы становились «бронзовыми» призерами на ЧМ-1966 в Англии. И именно этот статус ныне начинает играть против Португалии, а Роналду тянет команду ко дну, по крайней мере, в те дни, когда игра у него абсолютно не ладится – как против ДР Конго.

Фактически своими словами после матча Роберто Мартинес дал четко понять – он даже не представлял себе замену Роналду. Он просто об этом и подумать не мог, так как это в момент будет воспринято как очень сильный антикоммерческий, да и в какой-то степени даже политический, шаг со стороны Мартинеса. А идти на такие непопулярные меры наставник «команды избранных» на старте ЧМ-2026 банально не пожелал. Да и вообще Мартинес более чем жалует Роналду и не допускает того, чтобы звездный португалец вдруг ощутил себя обиженным. В 41 матче, которые сборная Португалии провела под руководством Роберто Мартинеса, Криштиану появлялся на поле в стартовом составе в 32 случаях. Лишь однажды Роналду был выпущен на замену, пропустив еще 8 поединков то ли по причине товарищеского их статуса, то ли из-за дисквалификации, то ли из-за незначительных проблем со здоровьем. Иными словами, у Мартинеса не было случаев, когда бы он оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных без очень существенных на то причин.

И здесь сразу же вспоминается Фернанду Сантуш, который в двух последних для португальцев матчах на ЧМ-2022 оставлял Роналду на скамейке запасных, выпуская на поединки исключительно на замену. Но после мундиаля в Катаре Сантуш быстро потерял работу, а на его место и был назначен Мартинес, который, кажется, сделал очень правильные в личном аспекте выводы из работы своего предшественника.

В какой-то степени выбор Мартинеса выглядит так, что ставка на Роналду помогает ему обеспечить работу – мол, если мы не сумели добиться большего с Криштиану, то вряд ли какие-то другие кадровые решения тренерского штаба позволили бы существенно изменить ситуацию в лучшую сторону. И даже вылет в четвертьфинале Евро-2024 не привел к отставке испанского тренера, так как тот давал Роналду играть во всех матчах, заменив лишь в поединке против Грузии на групповом этапе, когда фактически вопрос выхода в плей-офф был уже решен благополучно. Но даже на последнем континентальном первенстве Роналду в целом продемонстрировал, что на него вряд ли можно рассчитывать как на футболиста, который как в прежние времена сумеет тянуть за собой команду к трофеям, так как в шести поединках Евро-2024 на счету Криштиану оказалась только одна результативная передача.

Getty Images/Global Images Ukraine

Учитывай последнее обстоятельство, неизбежно возникает вопрос: как долго Португалии придется выражать свою благодарность Криштиану Роналду за все прежние успехи и взлеты, терпя фактически нынешнюю несостоятельность 41-летней звезды, упрямо нежелающей завершать международную карьеру? И как долго тренерский штаб «команды избранных», текущий или тот, который потенциально сменит его в дальнейшем, фактически будет обязан вызывать и ставить Роналду в состав, потому что так нужно и потому, что это легенда?

И простого очевидного ответа на эти вопросы банально не существует. Ставки действительно чрезвычайно высоки, и они выходят далеко за пределы результатов футбольных матчей. Просто потому, что Роналду реально достиг того уровня, который является абсолютно невиданным для любого португальского футболиста за всю историю. И правда заключается в том, что Криштиану, на самом деле, очень любит свою страну и национальную команду, стремясь помогать ей двигаться вперед. Но он также очень любит и самого себя, а также свой бренд, который ему удалось создать на успехах в футболе. И именно в этом главное противоречие нынешней ситуации, когда две этих любви Роналду попросту оказались неспособны сосуществовать друг с другом.

Кажется, что для Роналду наступает момент, когда нужно сделать выбор. Но сам он на протяжении прежней карьеры лишь доказывал, что никогда и ни за что не готов уступать. Он так и не смирился с тем, что его уход из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср» фактически показал дальнейшую неспособность Криштиану оставаться топом на наивысшем уровне. И именно поэтому Роналду все еще остается в сборной и неизменно хочет появляться там в стартовом составе, делая Роберто Мартинеса де-факто заложником собственной воли.

Криштиану Роналду – это футболист, который, видимо, будет продолжать играть за сборную Португалии ровно столько, сколько сам того пожелает. И никакой тренер в мире не будет в состоянии «задвинуть» звездного ветерана, даже если тот продолжит и далее выдавать такие «феерические» матчи как против ДР Конго. Да, у Роналду чрезвычайно много достижений в прошлом и он заслуженно пользуется невероятным авторитетом в мировом футболе, но… Великим всегда свойственно вовремя отходить в сторону, оставаясь в памяти всех поколений, прежде всего, благодаря своим уверенным действиям и харизме, а не вялыми и зачастую безуспешными попытками зацепиться за мяч в игре с далеко не самой сильной командой африканского континента…

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