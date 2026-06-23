WTA23 июня 2026, 20:55 | Обновлено 23 июня 2026, 21:24
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Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Элина в трех сетах справилась с Людмилой Самсоновой в стартовом матче пятисотника
23 июня 2026, 20:55 | Обновлено 23 июня 2026, 21:24
2259
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Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла стартовый матч на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге.
Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову (WTA 42) за 2 часа и 13 минут.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала
Людмила Самсонова – Элина Свитолина (Украина) [3] – 6:3, 3:6, 2:6
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Заради кінцівки третього сету навіть пропустив другий гол Роналду. Та, гляну в повторі 🙂
Насправді ж, це значить літеру «Х»
Х - Харків
Х - Харківський характер
Х - з емблеми ФК Харків, амбасадоркою якого тенісистка є