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  4. Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
WTA
23 июня 2026, 20:55 | Обновлено 23 июня 2026, 21:24
2259
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Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Элина в трех сетах справилась с Людмилой Самсоновой в стартовом матче пятисотника

23 июня 2026, 20:55 | Обновлено 23 июня 2026, 21:24
2259
9 Comments
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла стартовый матч на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову (WTA 42) за 2 часа и 13 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Людмила Самсонова – Элина Свитолина (Украина) [3] – 6:3, 3:6, 2:6

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Комментарии 9
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Бійчиня! Вітаємо! Попри медичні проблеми, спеку... Здоров'я Еліні і успіхів далі!!!!
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+6
Думаю ей стоит слить следующий матч, уже прошла на 1 раунд дальше чем в прошлом году. А к Wimbledon  надо восстановление. 
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+5
В цьому вся Еліна. В безнадійному матчі з незручною суперницею, знайти момент, вчепитися і перегризти. Але ж не хочеться ж такого валідолу з якоюсь там самсоновою.
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+3
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Еліна наше все!Дай бог їй здоров'я!І хай щастить!Юля,вчися,як треба перемагати,не дивлячись ні на що!
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+2
Дуже приємно🥳 Вітання Еліні!🎉
Заради кінцівки третього сету навіть пропустив другий гол Роналду. Та, гляну в повторі 🙂
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+2
У півфіналі можлива зустріч з андреєвою, яка не відбулась на РГ
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0
Еліна Світоліна часто після перемог малювала «хрестик» на камері.
Насправді ж, це значить літеру «Х»
Х - Харків
Х - Харківський характер
Х - з емблеми ФК Харків, амбасадоркою якого тенісистка є
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-1
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