Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову (WTA 42) за 2 часа и 13 минут.

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла стартовый матч на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге.

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