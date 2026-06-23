Определена потенциальная соперница Свитолиной в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Ван Синьюй (Китай, WTA 52) из Китая стала потенциальной соперницей украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде Ван Синьюй в статусе небольшого андердога одержала победу над Лейлой Фернандес (Канада, WTA 23) в двух сетах за 1 час и 34 минуты.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Ван Синьюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:4

Помимо Лейлы, Ван Синьюй в Бад-Хомбурге также прошла Кэти Бултер. Китаянка встретится со Свитолиной, если Элина во втором круге пройдет Людмилу Самсонову.

Ван Синьюй проведет третий четвертьфинал в сезоне, 16-й в карьере и второй на траве.

Видеообзор матча Ван Синьюй – Лейла Фернандес