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WTA
23 июня 2026, 16:34 | Обновлено 23 июня 2026, 16:36
216
0

Определена потенциальная соперница Свитолиной в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Ван Синьюй переиграла Лейлу Фернандес во втором круге и ждет победу Элины

23 июня 2026, 16:34 | Обновлено 23 июня 2026, 16:36
216
0
Определена потенциальная соперница Свитолиной в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй
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Ван Синьюй (Китай, WTA 52) из Китая стала потенциальной соперницей украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде Ван Синьюй в статусе небольшого андердога одержала победу над Лейлой Фернандес (Канада, WTA 23) в двух сетах за 1 час и 34 минуты.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Ван Синьюй (Китай) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:4

Помимо Лейлы, Ван Синьюй в Бад-Хомбурге также прошла Кэти Бултер. Китаянка встретится со Свитолиной, если Элина во втором круге пройдет Людмилу Самсонову.

Ван Синьюй проведет третий четвертьфинал в сезоне, 16-й в карьере и второй на траве.

Видеообзор матча Ван Синьюй – Лейла Фернандес

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Ван Синьюй WTA Бад-Хомбург Элина Свитолина Лейла Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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