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  4. Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Уимблдон
23 июня 2026, 20:29 | Обновлено 23 июня 2026, 21:23
1146
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Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне

Вероника в двух сетах одержала победу над Аранчей Рус в 1-м раунде квалификации

23 июня 2026, 20:29 | Обновлено 23 июня 2026, 21:23
1146
6 Comments
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Instagram. Вероника Подрез
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) успешно стартовала в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Аранчу Рус (Нидерланды, WTA 178) за 1 час и 28 минут.

Уимблдон-2026. Квалификация

Аранча Рус (Нидерланды) – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Подрез провела второй матч в отборе к турниру Grand Slam и одержала первую победу. В середине Мая Вероника покинула квалификацию Ролан Гаррос в первом же круге.

Подрез в полуфинале отбора британского мейджора поборется с первой сеяной Марией Тимофеевой (Узбекистан, WTA 92). Ранее Подрез ни разу не встречалась с Тимофеевой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Молодець!Так тримати й надалі!
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+4
Перемогла заслужену чітершу, але це не применшує значення перемоги. Бо важливий перший крок на такому рівні. І він успішний.
Далі Ніка андердог. Не пощастило з сіткою, наступна перша сіяна, новоспечена узбечка, вона ж онучка русской піаністки. Просто тримаємо кулаки і приймемо будь-який результат.
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+2
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Була Подрєз, то чому стала Підріз? Азіров?
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0
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