Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Вероника в двух сетах одержала победу над Аранчей Рус в 1-м раунде квалификации
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) успешно стартовала в квалификации Уимблдонского турнира 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Аранчу Рус (Нидерланды, WTA 178) за 1 час и 28 минут.
Уимблдон-2026. Квалификация
Аранча Рус (Нидерланды) – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Подрез провела второй матч в отборе к турниру Grand Slam и одержала первую победу. В середине Мая Вероника покинула квалификацию Ролан Гаррос в первом же круге.
Подрез в полуфинале отбора британского мейджора поборется с первой сеяной Марией Тимофеевой (Узбекистан, WTA 92). Ранее Подрез ни разу не встречалась с Тимофеевой.
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Далі Ніка андердог. Не пощастило з сіткою, наступна перша сіяна, новоспечена узбечка, вона ж онучка русской піаністки. Просто тримаємо кулаки і приймемо будь-який результат.