Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) успешно стартовала в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Аранчу Рус (Нидерланды, WTA 178) за 1 час и 28 минут.

Уимблдон-2026. Квалификация

Аранча Рус (Нидерланды) – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Подрез провела второй матч в отборе к турниру Grand Slam и одержала первую победу. В середине Мая Вероника покинула квалификацию Ролан Гаррос в первом же круге.

Подрез в полуфинале отбора британского мейджора поборется с первой сеяной Марией Тимофеевой (Узбекистан, WTA 92). Ранее Подрез ни разу не встречалась с Тимофеевой.