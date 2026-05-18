Подрез проиграла дебютный матч отбора на Grand Slam и покинула Ролан Гаррос
Вероника в двух сетах уступила Доминике Шальковой в первом раунде квалификации
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 142) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах уступила Доминике Шальковой (Чехия, WTA 115).
Ролан Гаррос 2026. Квалификация
Доминика Шалькова (Чехия) [12] – Вероника Подрез (Украина) – 6:2, 6:4
Это было второе очное противостояние. 12 апреля Вероника одолела Доминику в на турнире WTA 250 в Руане.
Подрез впервые в карьере сыграла в квалификации соревнований Grand Slam.
Шалькова во втором круге отбора поборется с победительницей поединка Сюзан Бандекки – Хлоэ Паке.
Украину в квалификации Ролан Гаррос продолжит представлять Катарина Завацкая, которая в первом раунде завтра сыграет с Кэрол Чжао.
Усі, хто називав Світоліну найгіршою сіточницею у світі, повинні забрати свої слова назад і уклінно вибачитись) В порівнянні з тим, що зображує біля сітки Подрез, Еліна - ідеал гри зльоту)) Хтось писав, що Вероніку консультували тренери академій і казали, що їм немає чого її вчити - бо вона й так усе вміє. Дивлюсь на гру Ніки біля сітки, і закрадаються певні сумніви щодо правдивості інформації...