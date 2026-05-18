Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез проиграла дебютный матч отбора на Grand Slam и покинула Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
18 мая 2026, 20:56 | Обновлено 18 мая 2026, 21:11
1050
11

Подрез проиграла дебютный матч отбора на Grand Slam и покинула Ролан Гаррос

Вероника в двух сетах уступила Доминике Шальковой в первом раунде квалификации

18 мая 2026, 20:56 | Обновлено 18 мая 2026, 21:11
1050
11 Comments
Подрез проиграла дебютный матч отбора на Grand Slam и покинула Ролан Гаррос
WTA. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 142) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах уступила Доминике Шальковой (Чехия, WTA 115).

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Доминика Шалькова (Чехия) [12] – Вероника Подрез (Украина) – 6:2, 6:4

Это было второе очное противостояние. 12 апреля Вероника одолела Доминику в на турнире WTA 250 в Руане.

Подрез впервые в карьере сыграла в квалификации соревнований Grand Slam.

Шалькова во втором круге отбора поборется с победительницей поединка Сюзан Бандекки – Хлоэ Паке.

Украину в квалификации Ролан Гаррос продолжит представлять Катарина Завацкая, которая в первом раунде завтра сыграет с Кэрол Чжао.

По теме:
Вероника Подрез – Доминика Шалькова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Сачко – Джек Пиннингтон-Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть матчи Свитолиной, Костюк и других украинок на Ролан Гаррос
Вероника Подрез Доминика Шалькова Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Теннис | 18 мая 2026, 19:45 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18 мая 2026, 15:05 54
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро

Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу

Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 09:25
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Футбол | 18.05.2026, 01:44
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Щось не так з батьком спланували. Нічого страшного, все ще попереду і хай щастить.
Ответить
+4
Шкода, але давайте заспокоїмось. Ну не її день. Дівчина тільки освоюється на рівні відбору на мейджор.
Ответить
+4
Потрібно привітати Вероніку з дебютом на шоломі. Не розгромно програла і добре. Завищені очікування від старих пердунів у коментарях - то їх проблема. Занадто довго Вероніка грала турніри ITF  з суперницями нижчого рівня і очікувати ривка у першу сотню без досвіду виступів у WTA TOUR не слід. Адже дуже недавно Вероніка була лише у третій, четвертий сотні рейтингу. Прогрес за рік очевидний. Пора їй грати челенджери і турніри вищого рівня, потренуватись на траві, бо Вімблдон не за горами і чекає на Вероніку поки що у кваліфікації.
Ответить
+1
Іноді така болюча поразка краще ніж успіх з першого разу. Для майбутнього
Ответить
0
Пам'ятаю, писали після Руана - ось наша майбутня суперстар, хай візьмуть її на Мадрид, де вона всіх порве, вчися Даяна як треба грати і все таке. Но, дорогу осіліт ідущій, талант є. 
Ответить
0
Без куражу Вероніка зовсім інша тенісистка. Звісно, нестабільність можна списати на вік.
Усі, хто називав Світоліну найгіршою сіточницею у світі, повинні забрати свої слова назад і уклінно вибачитись) В порівнянні з тим, що зображує біля сітки Подрез, Еліна - ідеал гри зльоту)) Хтось писав, що Вероніку консультували тренери академій і казали, що їм немає чого її вчити - бо вона й так усе вміє. Дивлюсь на гру Ніки біля сітки, і закрадаються певні сумніви щодо правдивості інформації...
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Абсолютно у кожної тенісистки є такі періоди в карьєрі і внутрішні істерики ,але я надіявся що цей період настане хоч після Ролан Гарос ,а так після фіналу в Руані місяць не грала ,а було стільки 100000 itf і челенджерів ,надіюсь вона не взяла приклад з Костюк яка полюбляє відпочивати місяць після вдалих і не тільки турнірів .Все було вже видно як вона грала з Стівенс і путінцевої.
Ответить
-4
Копія Снігур. 19 років , а вона ще молода і недосвідчена. Тенісом це назвати не можна , а от заробітком можна.
Ответить
-8
Популярные новости
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 24
Футбол
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 44
Бокс
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем