Старт ЧМ-2026, победы Мексики и Южной Кореи, Моуриньо возглавил Реал
Главные новости за 11 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 июня.
1. Турнирная таблица ЧМ. У кого сколько шансов выйти в плей-офф из квартета A
Команды Мексики и Южной Кореи взяли по три очка в стартовых поединках
2A. Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями
Состоялся стартовый поединок чемпионата мира
2B. ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ
Голы для мексиканцев забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес
3A. Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Чешская сборная подготовила качественно только стандарты
3B. ФОТО. Как сборная Южной Кореи переиграла Чехию. Гол Соучека отменили
У азиатской команды голы в матче ЧМ забили Хван Ин Бом и О Хен Гю
4. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Португалец во второй раз будет тренировать королевский клуб
5. Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций по волейболу
Сине-желтые в четырёх сетах справились с хозяевами площадки
6. Киевский Сокол решил заявиться в чемпионат Польши
Клуб в следующем сезоне планирует выступать в двух чемпионатах
7. Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в 1/4 финала в Хертогенбосе
Дарья одолела Удварди в трех сетах в матче, который прерывался из-за дождя
8. Формула-1. Гран-при Барселоны. Результаты, расписание и прогноз на этап
Анонс 7-го этапа Формулы-1 2026. Чемпионат продолжится в Испании
9. Джесси Родригес движется к Иноуэ. Варгас – угроза мегафайту
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10. Их звездный шанс. За кем из молодых футболистов стоит следить на ЧМ-2026?
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