Старт ЧМ-2026, победы Мексики и Южной Кореи, Моуриньо возглавил Реал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 июня.

1. Турнирная таблица ЧМ. У кого сколько шансов выйти в плей-офф из квартета A

Команды Мексики и Южной Кореи взяли по три очка в стартовых поединках

2A. Ацтека довольна. Мексика обыграла ЮАР в матче с тремя удалениями

Состоялся стартовый поединок чемпионата мира

2B. ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ

Голы для мексиканцев забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес

3A. Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре

Чешская сборная подготовила качественно только стандарты

3B. ФОТО. Как сборная Южной Кореи переиграла Чехию. Гол Соучека отменили

У азиатской команды голы в матче ЧМ забили Хван Ин Бом и О Хен Гю

4. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид

Португалец во второй раз будет тренировать королевский клуб

5. Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций по волейболу

Сине-желтые в четырёх сетах справились с хозяевами площадки

6. Киевский Сокол решил заявиться в чемпионат Польши

Клуб в следующем сезоне планирует выступать в двух чемпионатах

7. Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в 1/4 финала в Хертогенбосе

Дарья одолела Удварди в трех сетах в матче, который прерывался из-за дождя

8. Формула-1. Гран-при Барселоны. Результаты, расписание и прогноз на этап

Анонс 7-го этапа Формулы-1 2026. Чемпионат продолжится в Испании

9. Джесси Родригес движется к Иноуэ. Варгас – угроза мегафайту

В Антонио не верят. Возможно, зря

10. Их звездный шанс. За кем из молодых футболистов стоит следить на ЧМ-2026?

О молодежи, за которой будущее футбола