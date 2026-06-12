Турнирная таблица ЧМ. У кого сколько шансов выйти в плей-офф из квартета A

Вечером 11 июня состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.

Команды Мексики и Южной Кореи взяли по три очка в стартовых поединках.

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Сборная Мексики начала турнир с победы над командой Южной Африки (2:0).

Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1.

После первого тура в группе A Мексика и Южная Корея имеют по три очка, а Чехия и ЮАР остались без набранных баллов.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы A

Мексика – 3 очка (мячи 2:0), Южная Корея – 3 (2:1), Чехия – 0 (1:2), ЮАР – 0 (0:2)

Аналитики Football Rankings оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Мексика – 98%, Южная Корея – 93%, Чехия – 59%, ЮАР – 23%

Дальнейшее расписание матчей

18 июня. Чехия – ЮАР, Мексика – Южная Корея

24 июня. Чехия – Мексика, ЮАР – Южная Корея

Чемпионат мира 2026

Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026

🔹 Мехико (Мексика), Estadio Banorte

22:00. Мексика – Южная Африка – 2:0

Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84

🔹 Сапопан (Мексика), Estadio Akron

05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Ладислав Крейчи, 59

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