Турнирная таблица ЧМ. У кого сколько шансов выйти в плей-офф из квартета A
Команды Мексики и Южной Кореи взяли по три очка в стартовых поединках
Вечером 11 июня состоялись матчи 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.
Команды Мексики и Южной Кореи взяли по три очка в стартовых поединках.
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Сборная Мексики начала турнир с победы над командой Южной Африки (2:0).
Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1.
После первого тура в группе A Мексика и Южная Корея имеют по три очка, а Чехия и ЮАР остались без набранных баллов.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы A
- Мексика – 3 очка (мячи 2:0), Южная Корея – 3 (2:1), Чехия – 0 (1:2), ЮАР – 0 (0:2)
Аналитики Football Rankings оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Мексика – 98%, Южная Корея – 93%, Чехия – 59%, ЮАР – 23%
Дальнейшее расписание матчей
- 18 июня. Чехия – ЮАР, Мексика – Южная Корея
- 24 июня. Чехия – Мексика, ЮАР – Южная Корея
Чемпионат мира 2026
Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026
🔹 Мехико (Мексика), Estadio Banorte
22:00. Мексика – Южная Африка – 2:0
Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67
Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84
🔹 Сапопан (Мексика), Estadio Akron
05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1
Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Ладислав Крейчи, 59
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