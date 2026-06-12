ФОТО. Как сборная Южной Кореи переиграла Чехию. Гол Соучека отменили
У азиатской команды голы в матче ЧМ забили Хван Ин Бом и О Хен Гю
В ночь с 11 на 12 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.
Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом тайме команды не смогли открыть счет. На 59-й минуте Ладислав Крейчи вывел чехов вперед после передачи Владимира Цоуфала.
Азиатская команда быстро ответила и забила два гола. На 67-й минуте Хван Ин Бом восстановил равновесие после ассиста Ли Кан Ина, а на 80-й минуте О Хен Гю принес корейцам победу, воспользовавшись передачей Хван Ин Бома.
При счете 1:1 на 77-й минуте Томаш Соучек из Чехии отправил мяч в ворота соперника, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.
После первого тура в группе A Мексика и Южная Корея имеют по три очка, а Чехия и ЮАР остались без набранных баллов.
Турнирное положение: Мексика – 3 очка (мячи 2:0), Южная Корея – 3 (2:1), Чехия – 0 (1:2), ЮАР – 0 (0:2).
Чемпионат мира 2026
Группа A. 1-й тур, 12 июня 2026
Сапопан (Мексика), Estadio Akron
Южная Корея – Чехия – 2:1
Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Ладислав Крейчи, 59
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца могут обменять в «Бетис»
Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере