ФОТО. Как сборная Южной Кореи переиграла Чехию. Гол Соучека отменили

В ночь с 11 на 12 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.

Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1.

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В первом тайме команды не смогли открыть счет. На 59-й минуте Ладислав Крейчи вывел чехов вперед после передачи Владимира Цоуфала.

Азиатская команда быстро ответила и забила два гола. На 67-й минуте Хван Ин Бом восстановил равновесие после ассиста Ли Кан Ина, а на 80-й минуте О Хен Гю принес корейцам победу, воспользовавшись передачей Хван Ин Бома.

При счете 1:1 на 77-й минуте Томаш Соучек из Чехии отправил мяч в ворота соперника, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

После первого тура в группе A Мексика и Южная Корея имеют по три очка, а Чехия и ЮАР остались без набранных баллов.

Турнирное положение: Мексика – 3 очка (мячи 2:0), Южная Корея – 3 (2:1), Чехия – 0 (1:2), ЮАР – 0 (0:2).

Чемпионат мира 2026

Группа A. 1-й тур, 12 июня 2026

Сапопан (Мексика), Estadio Akron

Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Ладислав Крейчи, 59

Турнирная таблица

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