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Чемпионат мира
12 июня 2026, 09:53 | Обновлено 12 июня 2026, 10:26
458
0

ФОТО. Как сборная Южной Кореи переиграла Чехию. Гол Соучека отменили

У азиатской команды голы в матче ЧМ забили Хван Ин Бом и О Хен Гю

12 июня 2026, 09:53 | Обновлено 12 июня 2026, 10:26
458
0
ФОТО. Как сборная Южной Кореи переиграла Чехию. Гол Соучека отменили
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 11 на 12 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.

Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1.

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В первом тайме команды не смогли открыть счет. На 59-й минуте Ладислав Крейчи вывел чехов вперед после передачи Владимира Цоуфала.

Азиатская команда быстро ответила и забила два гола. На 67-й минуте Хван Ин Бом восстановил равновесие после ассиста Ли Кан Ина, а на 80-й минуте О Хен Гю принес корейцам победу, воспользовавшись передачей Хван Ин Бома.

При счете 1:1 на 77-й минуте Томаш Соучек из Чехии отправил мяч в ворота соперника, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

После первого тура в группе A Мексика и Южная Корея имеют по три очка, а Чехия и ЮАР остались без набранных баллов.

Турнирное положение: Мексика – 3 очка (мячи 2:0), Южная Корея – 3 (2:1), Чехия – 0 (1:2), ЮАР – 0 (0:2).

Чемпионат мира 2026

Группа A. 1-й тур, 12 июня 2026

Сапопан (Мексика), Estadio Akron

Южная Корея – Чехия – 2:1

Голы: Хван Ин Бом, 67, О Хен Гю, 80 – Ладислав Крейчи, 59

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Южной Кореи по футболу видео голов и обзор сборная Чехии по футболу О Хен Гю Хван Ин Бом Ли Кан Ин фото Ладислав Крейчи Владимир Цоуфал Томаш Соучек судейство офсайд (вне игры)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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