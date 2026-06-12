Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ
Чемпионат мира
12 июня 2026, 00:03 | Обновлено 12 июня 2026, 00:43
401
2

ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ

Голы для мексиканцев забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес

12 июня 2026, 00:03 | Обновлено 12 июня 2026, 00:43
401
2 Comments
ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 11 июня в Мехико состоялся стартовый матч чемпионата мира 2026.

Сборная Мексики открыла домашний чемпионат мира победой над командой Южной Африки (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте после ошибки обороны соперника. Хулиан Киньонес забил первый гол на ЧМ после ассиста Эрика Лиры (1:0).

После перерыва у команды ЮАР был удален Сфефело Ситоле за фол последней надежды, и гости остались в меньшинстве.

На 67-й минуте Рауль Хименес ударом головой удвоил преимущество хозяев поля, навесную передачу отдал Роберто Альварадо (1:0).

Темба Зване получил красную карточку за удар соперника в лицо на 84-й минуте, и команда ЮАР доигрывала матч без двух футболистов.

На 90+2 минуте Сесар Монтес из Мексики был удален за фол последней надежды.

Мексика начала турнир с победы (2:0) и получила 3 очка в группе, ЮАР идет без набранных баллов.

В другом матче 1-го тура группы A встретятся Южная Корея и Чехия (12 июня в 05:00 по киевскому времени).

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Футбол. Чемпионат мира 2026

Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026

Мехико (Мексика), Estadio Banorte

Мексика – Южная Африка – 2:0

Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Третья красная в матче-открытия ЧМ! Фол последней надежды от Монтеса
Футболист сборной Мексики стал шестым самым молодым игроком в истории ЧМ
ФОТО. В матче-открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР рефери показал вторую красную
сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Хулиан Киньонес удаление (красная карточка) Рауль Хименес фото Сесар Монтес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11 июня 2026, 08:30 7
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо

Игрока включили в список футболистов, доступных для трансфера

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11 июня 2026, 12:02 4
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца

Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере

ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Футбол | 11.06.2026, 19:23
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Футбол | 11.06.2026, 23:32
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бокс | 11.06.2026, 04:35
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Груповий етап цього чс спокійно можна проспати.
Ответить
0
Сеньор Сампайо ставив в конторі на 2:1 по червоним? А скільки?
Ответить
0
Популярные новости
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22
Бокс
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
10.06.2026, 07:04 7
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 12
Футбол
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем