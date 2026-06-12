ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ

Вечером 11 июня в Мехико состоялся стартовый матч чемпионата мира 2026.

Сборная Мексики открыла домашний чемпионат мира победой над командой Южной Африки (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте после ошибки обороны соперника. Хулиан Киньонес забил первый гол на ЧМ после ассиста Эрика Лиры (1:0).

После перерыва у команды ЮАР был удален Сфефело Ситоле за фол последней надежды, и гости остались в меньшинстве.

На 67-й минуте Рауль Хименес ударом головой удвоил преимущество хозяев поля, навесную передачу отдал Роберто Альварадо (1:0).

Темба Зване получил красную карточку за удар соперника в лицо на 84-й минуте, и команда ЮАР доигрывала матч без двух футболистов.

На 90+2 минуте Сесар Монтес из Мексики был удален за фол последней надежды.

Мексика начала турнир с победы (2:0) и получила 3 очка в группе, ЮАР идет без набранных баллов.

В другом матче 1-го тура группы A встретятся Южная Корея и Чехия (12 июня в 05:00 по киевскому времени).

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Футбол. Чемпионат мира 2026

Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026

Мехико (Мексика), Estadio Banorte

Мексика – Южная Африка – 2:0

Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея