ФОТО. Три удаления. Максика стартовала с победы над ЮАР на домашнем ЧМ
Голы для мексиканцев забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес
Вечером 11 июня в Мехико состоялся стартовый матч чемпионата мира 2026.
Сборная Мексики открыла домашний чемпионат мира победой над командой Южной Африки (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева вышли вперед на 9-й минуте после ошибки обороны соперника. Хулиан Киньонес забил первый гол на ЧМ после ассиста Эрика Лиры (1:0).
После перерыва у команды ЮАР был удален Сфефело Ситоле за фол последней надежды, и гости остались в меньшинстве.
На 67-й минуте Рауль Хименес ударом головой удвоил преимущество хозяев поля, навесную передачу отдал Роберто Альварадо (1:0).
Темба Зване получил красную карточку за удар соперника в лицо на 84-й минуте, и команда ЮАР доигрывала матч без двух футболистов.
На 90+2 минуте Сесар Монтес из Мексики был удален за фол последней надежды.
Мексика начала турнир с победы (2:0) и получила 3 очка в группе, ЮАР идет без набранных баллов.
В другом матче 1-го тура группы A встретятся Южная Корея и Чехия (12 июня в 05:00 по киевскому времени).
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Футбол. Чемпионат мира 2026
Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026
Мехико (Мексика), Estadio Banorte
Мексика – Южная Африка – 2:0
Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67
Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрока включили в список футболистов, доступных для трансфера
Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере