Турнирная таблица ЧМ-2026. Мексика захватила лидерство в группе A
Мексиканцы в стартовом матче турнира дома обыграли команду ЮАР
Вечером 11 июня в Мехико прошел стартовый матч чемпионата мира 2026.
Сборная Мексики начала турнир с победы над командой Южной Африки (2:0).
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У мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.
Арбитр в матче показал три красных карточки, удалены с поля: Сесар Монтес – Сфефело Ситоле, Темба Зване.
Мексика получила 3 очка в группе, ЮАР идет без набранных баллов.
Турнирная таблица: 1. Мексика (3 очка), Чехия, Южная Корея, ЮАР (по 0).
В другом матче 1-го тура группы A встретятся Южная Корея и Чехия (12 июня в 05:00 по киевскому времени).
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в 1/16 финала.
Футбол. Чемпионат мира 2026
Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026
Мехико (Мексика), Estadio Banorte
Мексика – Южная Африка – 2:0
Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67
Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
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