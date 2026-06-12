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Чемпионат мира
12 июня 2026, 00:07 | Обновлено 12 июня 2026, 00:38
288
0

Турнирная таблица ЧМ-2026. Мексика захватила лидерство в группе A

Мексиканцы в стартовом матче турнира дома обыграли команду ЮАР

12 июня 2026, 00:07 | Обновлено 12 июня 2026, 00:38
288
0
Турнирная таблица ЧМ-2026. Мексика захватила лидерство в группе A
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 11 июня в Мехико прошел стартовый матч чемпионата мира 2026.

Сборная Мексики начала турнир с победы над командой Южной Африки (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

Арбитр в матче показал три красных карточки, удалены с поля: Сесар Монтес – Сфефело Ситоле, Темба Зване.

Мексика получила 3 очка в группе, ЮАР идет без набранных баллов.

Турнирная таблица: 1. Мексика (3 очка), Чехия, Южная Корея, ЮАР (по 0).

В другом матче 1-го тура группы A встретятся Южная Корея и Чехия (12 июня в 05:00 по киевскому времени).

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в 1/16 финала.

Футбол. Чемпионат мира 2026

Группа A. 1-й тур, 11 июня 2026

Мехико (Мексика), Estadio Banorte

Мексика – Южная Африка – 2:0

Голы: Хулиан Киньонес, 9, Рауль Хименес, 67

Удаления: Сесар Монтес, 90+2 – Сфефело Ситоле, 49, Темба Зване, 84

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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