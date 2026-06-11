Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике
11 июня стартует чемпионат мира 2026 по футболу, турнир завершится 19 июля 2026.
Мундиаль впервые в истории примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом поединке турнира 11 июня в 22:00 сыграют сборные Мексики и ЮАР.
В финальной части сыграют 48 сборных, которые разделены на 12 групп по 4 команды.
Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Основные фавориты ЧМ-2026: Испания, Франция, Англия, Германия, Бразилия, Аргентина, Португалия, Нидерланды, Бельгия.
Количество трофеев ЧМ по странам: Бразилия (5 титулов), Германия, Италия (по 4), Аргентина (3), Франция, Уругвай (по 2), Англия, Испания (по 1).
Чемпионат мира 2026 по футболу
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия
- 🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария
- 🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
- 🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция
- 🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
- 🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
- 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
- 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
- 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
- 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
- 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
Календарь матчей ЧМ-2026 (время киевское)
1-й тур
- 11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР
- 12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия
- 12.06.26. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
- 13.06.26. 04:00. США – Парагвай
- 13.06.26. 22:00. Катар – Швейцария
- 14.06.26. 01:00. Бразилия – Марокко
- 14.06.26. 04:00. Гаити – Шотландия
- 14.06.26. 07:00. Австралия – Турция
- 14.06.26. 20:00. Германия – Кюрасао
- 14.06.26. 23:00. Нидерланды – Япония
- 15.06.26. 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор
- 15.06.26. 05:00. Швеция – Тунис
- 15.06.26. 19:00. Испания – Кабо-Верде
- 15.06.26. 22:00. Бельгия – Египет
- 16.06.26. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
- 16.06.26. 04:00. Иран – Новая Зеландия
- 16.06.26. 22:00. Франция – Сенегал
- 17.06.26. 01:00. Ирак – Норвегия
- 17.06.26. 04:00. Аргентина – Алжир
- 17.06.26. 07:00. Австрия – Иордания
- 17.06.26. 20:00. Португалия – ДР Конго
- 17.06.26. 23:00. Англия – Хорватия
- 18.06.26. 02:00. Гана – Панама
- 18.06.26. 05:00. Узбекистан – Колумбия
2-й тур
- 18.06.26. 19:00. Чехия – ЮАР
- 18.06.26. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
- 19.06.26. 01:00. Канада – Катар
- 19.06.26. 04:00. Мексика – Южная Корея
- 19.06.26. 22:00. США – Австралия
- 20.06.26. 01:00. Шотландия – Марокко
- 20.06.26. 03:30. Бразилия – Гаити
- 20.06.26. 06:00. Турция – Парагвай
- 20.06.26. 20:00. Нидерланды – Швеция
- 20.06.26. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
- 21.06.26. 03:00. Эквадор – Кюрасао
- 21.06.26. 07:00. Тунис – Япония
- 21.06.26. 19:00. Испания – Саудовская Аравия
- 21.06.26. 22:00. Бельгия – Иран
- 22.06.26. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
- 22.06.26. 04:00. Новая Зеландия – Египет
- 22.06.26. 20:00. Аргентина – Австрия
- 23.06.26. 00:00. Франция – Ирак
- 23.06.26. 03:00. Норвегия – Сенегал
- 23.06.26. 06:00. Иордания – Алжир
- 23.06.26. 20:00. Португалия – Узбекистан
- 23.06.26. 23:00. Англия – Гана
- 24.06.26. 02:00. Панама – Хорватия
- 24.06.26. 05:00. Колумбия – ДР Конго
3-й тур
- 24.06.26. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
- 24.06.26. 22:00. Швейцария – Канада
- 25.06.26. 01:00. Марокко – Гаити
- 25.06.26. 01:00. Шотландия – Бразилия
- 25.06.26. 04:00. ЮАР – Южная Корея
- 25.06.26. 04:00. Чехия – Мексика
- 25.06.26. 23:00. Эквадор – Германия
- 25.06.26. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- 26.06.26. 02:00. Тунис – Нидерланды
- 26.06.26. 02:00. Япония – Швеция
- 26.06.26. 05:00. Парагвай – Австралия
- 26.06.26. 05:00. Турция – США
- 26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция
- 26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак
- 27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания
- 27.06.26. 06:00. Египет – Иран
- 27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
- 28.06.26. 00:00. Панама – Англия
- 28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана
- 28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
- 28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия
- 28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия
- 28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца может подписать «Ливерпуль»
Твердохлеб вспомнил период в киевском клубе