Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей

11 июня стартует чемпионат мира 2026 по футболу, турнир завершится 19 июля 2026.

Мундиаль впервые в истории примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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В стартовом поединке турнира 11 июня в 22:00 сыграют сборные Мексики и ЮАР.

В финальной части сыграют 48 сборных, которые разделены на 12 групп по 4 команды.

Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Основные фавориты ЧМ-2026: Испания, Франция, Англия, Германия, Бразилия, Аргентина, Португалия, Нидерланды, Бельгия.

Количество трофеев ЧМ по странам: Бразилия (5 титулов), Германия, Италия (по 4), Аргентина (3), Франция, Уругвай (по 2), Англия, Испания (по 1).

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария

🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция

🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор

🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис

🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия

🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия

🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Календарь матчей ЧМ-2026 (время киевское)

1-й тур

11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР

12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия

12.06.26. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13.06.26. 04:00. США – Парагвай

13.06.26. 22:00. Катар – Швейцария

14.06.26. 01:00. Бразилия – Марокко

14.06.26. 04:00. Гаити – Шотландия

14.06.26. 07:00. Австралия – Турция

14.06.26. 20:00. Германия – Кюрасао

14.06.26. 23:00. Нидерланды – Япония

15.06.26. 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор

15.06.26. 05:00. Швеция – Тунис

15.06.26. 19:00. Испания – Кабо-Верде

15.06.26. 22:00. Бельгия – Египет

16.06.26. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай

16.06.26. 04:00. Иран – Новая Зеландия

16.06.26. 22:00. Франция – Сенегал

17.06.26. 01:00. Ирак – Норвегия

17.06.26. 04:00. Аргентина – Алжир

17.06.26. 07:00. Австрия – Иордания

17.06.26. 20:00. Португалия – ДР Конго

17.06.26. 23:00. Англия – Хорватия

18.06.26. 02:00. Гана – Панама

18.06.26. 05:00. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

18.06.26. 19:00. Чехия – ЮАР

18.06.26. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19.06.26. 01:00. Канада – Катар

19.06.26. 04:00. Мексика – Южная Корея

19.06.26. 22:00. США – Австралия

20.06.26. 01:00. Шотландия – Марокко

20.06.26. 03:30. Бразилия – Гаити

20.06.26. 06:00. Турция – Парагвай

20.06.26. 20:00. Нидерланды – Швеция

20.06.26. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар

21.06.26. 03:00. Эквадор – Кюрасао

21.06.26. 07:00. Тунис – Япония

21.06.26. 19:00. Испания – Саудовская Аравия

21.06.26. 22:00. Бельгия – Иран

22.06.26. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

22.06.26. 04:00. Новая Зеландия – Египет

22.06.26. 20:00. Аргентина – Австрия

23.06.26. 00:00. Франция – Ирак

23.06.26. 03:00. Норвегия – Сенегал

23.06.26. 06:00. Иордания – Алжир

23.06.26. 20:00. Португалия – Узбекистан

23.06.26. 23:00. Англия – Гана

24.06.26. 02:00. Панама – Хорватия

24.06.26. 05:00. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

24.06.26. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

24.06.26. 22:00. Швейцария – Канада

25.06.26. 01:00. Марокко – Гаити

25.06.26. 01:00. Шотландия – Бразилия

25.06.26. 04:00. ЮАР – Южная Корея

25.06.26. 04:00. Чехия – Мексика

25.06.26. 23:00. Эквадор – Германия

25.06.26. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

26.06.26. 02:00. Тунис – Нидерланды

26.06.26. 02:00. Япония – Швеция

26.06.26. 05:00. Парагвай – Австралия

26.06.26. 05:00. Турция – США

26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция

26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак

27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания

27.06.26. 06:00. Египет – Иран

27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

28.06.26. 00:00. Панама – Англия

28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана

28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия

28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия

28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина

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