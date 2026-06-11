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Чемпионат мира
11 июня 2026, 02:46 | Обновлено 11 июня 2026, 02:47
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Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей

Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике

11 июня 2026, 02:46 | Обновлено 11 июня 2026, 02:47
72
0
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
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11 июня стартует чемпионат мира 2026 по футболу, турнир завершится 19 июля 2026.

Мундиаль впервые в истории примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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В стартовом поединке турнира 11 июня в 22:00 сыграют сборные Мексики и ЮАР.

В финальной части сыграют 48 сборных, которые разделены на 12 групп по 4 команды.

Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Основные фавориты ЧМ-2026: Испания, Франция, Англия, Германия, Бразилия, Аргентина, Португалия, Нидерланды, Бельгия.

Количество трофеев ЧМ по странам: Бразилия (5 титулов), Германия, Италия (по 4), Аргентина (3), Франция, Уругвай (по 2), Англия, Испания (по 1).

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия
  • 🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария
  • 🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
  • 🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция
  • 🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
  • 🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
  • 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
  • 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
  • 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
  • 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
  • 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
  • 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Календарь матчей ЧМ-2026 (время киевское)

1-й тур

  • 11.06.26. 22:00. Мексика – ЮАР
  • 12.06.26. 05:00. Южная Корея – Чехия
  • 12.06.26. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
  • 13.06.26. 04:00. США – Парагвай
  • 13.06.26. 22:00. Катар – Швейцария
  • 14.06.26. 01:00. Бразилия – Марокко
  • 14.06.26. 04:00. Гаити – Шотландия
  • 14.06.26. 07:00. Австралия – Турция
  • 14.06.26. 20:00. Германия – Кюрасао
  • 14.06.26. 23:00. Нидерланды – Япония
  • 15.06.26. 02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор
  • 15.06.26. 05:00. Швеция – Тунис
  • 15.06.26. 19:00. Испания – Кабо-Верде
  • 15.06.26. 22:00. Бельгия – Египет
  • 16.06.26. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
  • 16.06.26. 04:00. Иран – Новая Зеландия
  • 16.06.26. 22:00. Франция – Сенегал
  • 17.06.26. 01:00. Ирак – Норвегия
  • 17.06.26. 04:00. Аргентина – Алжир
  • 17.06.26. 07:00. Австрия – Иордания
  • 17.06.26. 20:00. Португалия – ДР Конго
  • 17.06.26. 23:00. Англия – Хорватия
  • 18.06.26. 02:00. Гана – Панама
  • 18.06.26. 05:00. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

  • 18.06.26. 19:00. Чехия – ЮАР
  • 18.06.26. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
  • 19.06.26. 01:00. Канада – Катар
  • 19.06.26. 04:00. Мексика – Южная Корея
  • 19.06.26. 22:00. США – Австралия
  • 20.06.26. 01:00. Шотландия – Марокко
  • 20.06.26. 03:30. Бразилия – Гаити
  • 20.06.26. 06:00. Турция – Парагвай
  • 20.06.26. 20:00. Нидерланды – Швеция
  • 20.06.26. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
  • 21.06.26. 03:00. Эквадор – Кюрасао
  • 21.06.26. 07:00. Тунис – Япония
  • 21.06.26. 19:00. Испания – Саудовская Аравия
  • 21.06.26. 22:00. Бельгия – Иран
  • 22.06.26. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
  • 22.06.26. 04:00. Новая Зеландия – Египет
  • 22.06.26. 20:00. Аргентина – Австрия
  • 23.06.26. 00:00. Франция – Ирак
  • 23.06.26. 03:00. Норвегия – Сенегал
  • 23.06.26. 06:00. Иордания – Алжир
  • 23.06.26. 20:00. Португалия – Узбекистан
  • 23.06.26. 23:00. Англия – Гана
  • 24.06.26. 02:00. Панама – Хорватия
  • 24.06.26. 05:00. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

  • 24.06.26. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
  • 24.06.26. 22:00. Швейцария – Канада
  • 25.06.26. 01:00. Марокко – Гаити
  • 25.06.26. 01:00. Шотландия – Бразилия
  • 25.06.26. 04:00. ЮАР – Южная Корея
  • 25.06.26. 04:00. Чехия – Мексика
  • 25.06.26. 23:00. Эквадор – Германия
  • 25.06.26. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • 26.06.26. 02:00. Тунис – Нидерланды
  • 26.06.26. 02:00. Япония – Швеция
  • 26.06.26. 05:00. Парагвай – Австралия
  • 26.06.26. 05:00. Турция – США
  • 26.06.26. 22:00. Норвегия – Франция
  • 26.06.26. 22:00. Сенегал – Ирак
  • 27.06.26. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 27.06.26. 03:00. Уругвай – Испания
  • 27.06.26. 06:00. Египет – Иран
  • 27.06.26. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
  • 28.06.26. 00:00. Панама – Англия
  • 28.06.26. 00:00. Хорватия – Гана
  • 28.06.26. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
  • 28.06.26. 02:30. Колумбия – Португалия
  • 28.06.26. 05:00. Алжир – Австрия
  • 28.06.26. 05:00. Иордания – Аргентина

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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