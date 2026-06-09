ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня
Чемпионат мира по футболу 2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля 2026.
Мундиаль впервые в истории примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В финальной части сыграют 48 сборных, которые разделены на 12 групп по 4 команды.
Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Основные фавориты ЧМ-2026: Испания, Франция, Англия, Германия, Бразилия, Аргентина, Португалия, Нидерланды, Бельгия.
Предлагаем принять участие в опросе на победителя чемпионата мира 2026.
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Чемпионат мира 2026 по футболу
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Чехия
- 🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария
- 🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
- 🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция
- 🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
- 🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
- 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
- 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
- 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
- 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
- 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
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