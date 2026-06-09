Чемпионат мира по футболу 2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля 2026.

Мундиаль впервые в истории примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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В финальной части сыграют 48 сборных, которые разделены на 12 групп по 4 команды.

Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Основные фавориты ЧМ-2026: Испания, Франция, Англия, Германия, Бразилия, Аргентина, Португалия, Нидерланды, Бельгия.

Предлагаем принять участие в опросе на победителя чемпионата мира 2026.

ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 по футболу

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Чехия

🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария

🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция

🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор

🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис

🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия

🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия

🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

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