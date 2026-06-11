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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Испания
11 июня 2026, 21:12 |
847
1

ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид

Португалец во второй раз будет тренировать королевский клуб

11 июня 2026, 21:12 |
847
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Мадридский «Реал» официально объявил о назначении португальского специалиста Жозе Моуриньо на должность главного тренера первой команды королевского клуба.

Контракт с опытным тренером подписан на 3 года.

Жозе Моуриньо уже работал в мадридском «Реале» в 2010–2013 годах.

Предыдущим главным тренером «сливочных» был Альваро Арбелоа. Под его руководством «Реал» финишировал на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги 2025/26, набрав 86 очков в 38 матчах чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

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Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 1
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через рік звільнять і Моур знову ще більше розбагатіє) непоганий собі бізнес мутить цей Моур)) попрацював чуть, звільнили, отримав бабло дуже нефігове, пішов у іншу команду і там те саме повторюєш)
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