ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид

Мадридский «Реал» официально объявил о назначении португальского специалиста Жозе Моуриньо на должность главного тренера первой команды королевского клуба.

Контракт с опытным тренером подписан на 3 года.

Жозе Моуриньо уже работал в мадридском «Реале» в 2010–2013 годах.

Предыдущим главным тренером «сливочных» был Альваро Арбелоа. Под его руководством «Реал» финишировал на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги 2025/26, набрав 86 очков в 38 матчах чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.