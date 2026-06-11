ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Португалец во второй раз будет тренировать королевский клуб
Мадридский «Реал» официально объявил о назначении португальского специалиста Жозе Моуриньо на должность главного тренера первой команды королевского клуба.
Контракт с опытным тренером подписан на 3 года.
Жозе Моуриньо уже работал в мадридском «Реале» в 2010–2013 годах.
Предыдущим главным тренером «сливочных» был Альваро Арбелоа. Под его руководством «Реал» финишировал на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги 2025/26, набрав 86 очков в 38 матчах чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.
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