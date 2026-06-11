Их звездный шанс. За кем из молодых футболистов стоит следить на ЧМ-2026?

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира-2026 по футболу, безусловно, даст огромный пласт информации для размышления болельщикам и экспертам по всему миру. И что точно на нем проявится – это способность некоторых молодых талантов соответствовать тем ожиданиям, которые на них возлагаются. Кому-то повезет больше, и после турнира в США, Мексике и Канаде его «акции» возрастут в цене, а кто-то практически наверняка провалится, и впоследствии ему придется в регулярном клубном сезоне доказывать, что неудача на чемпионате мира была лишь мимолетным эпизодом.

Как бы там ни было, а давайте выделим топ-10 молодых футболистов (до 21 года включительно), к игре которых стоит особо присмотреться на ЧМ-2026.

10. Пау Кубарси

Возраст: 19 лет

Сборная: Испания

Клуб: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вот уже второй сезон кряду «Барселону» невозможно представить без юного центрбека Пау Кубарси в составе. Воспитанник тамошней академии очень стремительно ворвался в мир взрослого футбола, и к своим нынешним годам имеет на счету уже 128 матчей за «блаугранас». При этом, Кубарси выделяется на фоне большинства талантливых сверстников-центрбеков не тем, что добивается успеха своими габаритами и выдающимися физическими данными, а умением грамотно «читать» футбол.

Уже сейчас, когда Кубарси всего 19, многие европейские аналитики отмечают, что Пау играет так, как праймовый Жерар Пике. И пускай в этом есть традиционные для таких сравнений преувеличения, но футбольный интеллект Пау действительно поражает. Не зря Кубарси еще в апреле минувшего года стал самым молодым центральным защитником в истории, который отдал ассист в матчах Лиги чемпионов. Что касается сборной Испании, то здесь Пау дебютировал в марте 2024 года, и именно ЧМ-2026 станет первым крупным международным турниром в его карьере.

9. Нико Пас

Возраст: 21 год

Сборная: Аргентина

Клуб: «Комо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2024 года мадридский «Реал» принял решение продать своего талантливого атакующего полузащитника из молодежной команды Нико Паса в «Комо». Сделка обошлась итальянцам всего в 6 миллионов евро, а хавбек достаточно быстро адаптировался к Серии А, и показал, что потенциально его ценник может быть умножен и на десять, и на двадцать, по сравнению с изначальными инвестициями.

Пас действительно мощно провел клубный сезон-2025/26, как и весь «Комо». В 35 матчах Серии А он отличился 12 забитыми мячами и 7 ассистами, благодаря чему заслужил место в заявке сборной Аргентины на финальную часть ЧМ-2026. Любопытно, что на рынке к Нико также нынче наблюдается повышенный интерес от грандов, но «Реал» продавал хавбека с оговорками. В частности, минувшим летом мадридцы могли выкупить Паса обратно за 8 миллионов евро, нынешним – за 9 миллионов, а в 2027 году – за 10 миллионов евро. Поговаривают, что «Реал» воспользуется своим правом уже в это трансферное окно, а что вдвойне любопытно – Пас, по сути, не дал возможности быть включенным в список игроков на ЧМ-2026 другому вундеркинду «Реала» с аргентинским паспортом – Франко Мастантуоно, который не поехал на турнир в США, Мексику и Канаду.

8. Варрен Заир-Эмери

Возраст: 20 лет

Сборная: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Молодой центральный полузащитник Варрен Заир-Эмери вот уже четвертый сезон является важным игроком основного состава «Пари Сен-Жермен». Причем с каждым годом хавбек демонстрирует все больший и больший прогресс, что позволяет ему получать все больше и больше игрового времени от тренерского штаба клубной команды.

В сборной Франции Заир-Эмери дебютировал еще в ноябре 2023 года, и с тех пор провел за «трехцветных» 10 матчей, забив 1 мяч. Уже сейчас этот игрок выглядит невероятно зрелым, как для своего возраста, так как на клубном уровне провел 183 матча за ПСЖ. Нет сомнений, что за ним будущее не только парижского клуба, но и национальной сборной. И если с французами Заир-Эмери доберется до полуфинала или финала турнира, то его «акции» на трансферном рынке буквально взлетят до небес. Что правда, ПСЖ вряд ли согласится продать Варрена за любые деньги, так как помимо невероятной пользы на поле речь идет еще и о клубном воспитаннике, а это немаловажно для имиджа парижан.

7. Кендри Паэс

Возраст: 19 лет

Сборная: Эквадор

Клуб: «Ривер Плейт» (аренда из «Челси»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Эквадора очень мощно провела отборочный цикл на ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ, и многие эксперты сходятся во мнении, что сейчас эта команда обладает потрясающими молодыми футболистами, которые способны на многое как на клубном, так и на международном уровне. Одним из тех, за кем будущее эквадорцев – это, безусловно, 19-летний атакующий хавбек Кендри Паэс.

Его еще летом 2025-го, сразу после достижения совершеннолетия, из эквадорского «Индепендьенте» за 10 миллионов евро выкупил «Челси». Впоследствии «синие» тут же отправили юного таланта набираться опыта в «Страсбур», но в начале нынешнего года расторгли соглашение со своим французским клубом-сателлитом, так как там Паэс получал не так и много игровой практики. Сейчас Кендри на правах аренды выступает за аргентинский «Ривер Плейт», так как в «Челси» сочли, что для молодого парня будет лучше вернуться в знакомую ему среду, что поспособствует ускорению в его профессиональном росте. Но потенциально яркая игра на ЧМ-2026 способна привести к этому еще быстрее…

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

6. Жоау Невеш

Возраст: 21 год

Сборная: Португалия

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

По сути, про Жоау Невеша уже можно говорить как про полностью сформировавшегося футболиста топ-уровня. Однако 22-летие этот центрхав отпразднует лишь осенью, и это дает полное право все еще включать его в когорту молодых вундеркиндов ЧМ-2026.

С 2024 года Невеш выступает за ПСЖ, который выкупил его контракт у «Бенфики» за 66 миллионов евро. За два сезона в Париже Жоау не только выиграл две Лиги чемпионов и два чемпионских трофея французской Лиги 1, но и провел 97 официальных матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач. По сути, это уже показатели высочайшего уровня, но проблема Невеша заключается только в том, что для болельщиков он не слишком заметный. Это не яркий дриблер-индивидуалист, который решает судьбу эпизодов. Но вот тренеры таких исполнителей просто обожают, так как именно на них можно строить команды. Посмотрим, справится ли Невеш с ролью лидера полузащиты сборной Португалии на ЧМ-2026…

5. Эндрик

Возраст: 19 лет

Сборная: Бразилия

Клуб: «Лион» (аренда из «Реала»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Пожалуй, именно персона Эндрика является наиболее медийной среди всех молодых центрфорвардов ЧМ-2026. И поэтому от бразильского таланта априори будут ждать какого-то чуда, хотя пока он и близко не имеет статуса основного игрока в стане «селесао» у Карло Анчелотти. Однако на мундиаль Эндрик все-таки едет, чему поспособствовала вторая половина сезона-2025/26.

В январе нынешнего года «Реал» решил отправить бразильца, не оправдывавшего надежд на «Сантьяго Бернабеу», в аренду во французский «Лион». И там под руководством экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки Эндрик буквально обрел «второе дыхание». В 16 матчах Лиги 1 бразилец отличился 12 результативными действиями (5 голов, 7 ассистов). Если и на ЧМ-2026 Эндрик сумеет нащупать свой футбол, а тренерский штаб сборной Бразилии поможет игроку правильно распределить физические и эмоциональные нагрузки, то мы можем стать свидетелями рождения новой бразильской звезды сопоставимой с Неймаром, а возможно, даже и с Роналдо.

4. Кенан Йылдыз

Возраст: 21 год

Сборная: Турция

Клуб: «Ювентус»

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» сумел забрать Кенана Йылдыза из юниорской команды «Баварии» летом 2022 года и это стало невероятно удачным решением туринского клуба. В последние два сезона Кенан является безоговорочно ключевым исполнителем для «старой синьоры», а в Серии А-2025/26 и вовсе отличился 17 результативными действиями (10 голов, 7 ассистов) в 35 поединках. О стремительном прогрессе Йылдыза как минимум в Италии и Турции говорят практически все эксперты, и пока неясно одно – где «потолок» у этого исполнителя.

На уровне мирового футбола Кенан Йылдыз все еще недостаточно раскручен, и именно участие в чемпионате мира может помочь молодому турку исправить ситуацию. В национальной сборной Турции вингер дебютировал еще в октябре 2023-го, и к настоящему моменту имеет на своем счету под три десятка матчей за команду. Единственное, что вызывает опасения – это потенциально не самая лучшая физическая форма Йылдыза на мундиале, так как к нему турецкий талант подходит после повреждения, с последствиями которого справился совсем недавно.

3. Арда Гюлер

Возраст: 21 год

Сборная: Турция

Клуб: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Можно сказать, что сборной Турции по-настоящему повезло. На ЧМ-2026 она едет с двумя топ-проспектами современности, и если Кенан Йылдыз вместе с Ардой Гюлером покажут свой лучший футбол, то «лунные звезды» вполне могут замахнуться на сенсацию. Например, на такую же, которой они отличились на своем последнем до этого чемпионате мира – в 2002-м (после того турки неизменно проваливали квалификацию на мировое первенство) Турция, напомним, стала «бронзовым» призером мундиаля в Японии и Южной Корее.

Арда Гюлер с лета 2023 года находится на контракте в «Реале», но лишь в сезоне-2025/26 стал безоговорочно ключевым исполнителем для «бланкос». И пускай мадридцы не достигли значимых успехов ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов, зато Гюлер показал, что способен становиться лидером коллективов на уровне признанных топ-клубов. В сборной Турции Арда также уже несколько лет как имеет статус лидера, однако именно на столь масштабных турнирах, как чемпионат мира, его и стоит подтверждать, если Гюлер имеет амбиции добраться до самых вершин футбола топ-уровня.

2. Дезире Дуэ

Возраст: 20 лет

Сборная: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер, который «зарешал» для ПСЖ финал прошлогодней Лиги чемпионов, довольно неплохо провел сезон-2025/26 на клубном уровне. Однако сделать стремительный шаг вперед в развитии Дуэ, очевидно, помешало несколько повреждений, поэтому ждать яркого перформанса от Дезире теперь вполне стоит на чемпионате мира. К нему талантливый француз подходит к очень хорошей форме – без повреждений и с реальными претензиями на место в составе.

Что правда, конкуренция в атаке у сборной Франции ныне просто невероятная. Потеснить из состава Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Майкла Олисе или Райана Шерки Дуэ будет не так и просто, однако это является еще одним амбициозным вызовом в карьере Дезире, и если он справится с ним непосредственно во время ЧМ-2026, то это вознесет его трансферную стоимость на небывалую высоту.

1. Ламин Ямаль

Возраст: 18 лет

Сборная: Испания

Клуб: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний Ламин Ямаль заслуженно находится на первом месте этого рейтинга, причем с огромным отрывом от остальных. К своему возрасту этот футболист имеет на счету уже 25 матчей и 6 забитых мячей за сборную Испании, с которой провел очень успешный, как в индивидуальном, так и в командном плане, чемпионат Европы-2024, где взял «золото».

Уже сейчас многие аналитики называют Ямаля очевидным претендентом на приз лучшему молодому футболисту ЧМ-2026, а другие идут еще дальше и отмечают – именно мундиаль в США, Мексике и Канаде должен стать своего рода «водоразделом» эпох в мировом футболе, так как после него прежние гении Месси и Роналду окончательно отойдут в сторону, а на их позиции стремительно будет двигаться «молодая поросль» во главе с Ямалем.

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