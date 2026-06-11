ЧМ-2026. Группа J: Месси, Зидан и сильнейший квартет мундиаля

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Футбольная статистика сама по себе ничего не стоит, потому что оставляет слишком много пространства для интерпретации. Сейчас докажу. На ЧМ-2026 сыграют обладатели 16 Золотых мячей. А ЗМ – главная индивидуальная награда в футболе. Стало быть, в какой группе больше всего этих трофеев у игроков, та и лучшая. Так вот: на квартет J приходится целая половина от общего количества Золотых мячей турнира. На 8 и как минимум на 3 больше, чем на любую другую группу. Простой вывод на основе этой статистики: именно четверка J является самой сильной на турнире. Неправда? Да что вы такое говорите! Разве можно спорить с величием самого Месси? А если нет, то тезис вполне корректен. И это не мои мысли: просто «раскрутил» доступную каждому статистику по-своему. Та оставила возможность интерпретировать – и я это сделал. Как по мне, вполне себе повод не доверять статистике (и мне). Лучше смотреть футбол своими глазами.

Но как мощным элементом для привлечения внимания я этой статистикой воспользуюсь. В квартете J больше всего Золотых мячей – лучший. Все так. В абзацах ниже – о лучших командах лучшей группы.

АРГЕНТИНА

Непопулярное мнение: Аргентина не играла в футбол лучше всех в 2022 году. Уступила в дебютном матче. Страдала, чтобы выйти из группы. В плей-офф испытывала трудности даже против Австралии. Выигрывала в серии пенальти. И еще раз. В решающем матче была лучше – но осталась в игре на последних минутах лишь благодаря выдающемуся сейву Мартинеса. Мир видел более футбольных чемпионов. Мир видел лучшие чемпионские составы. Но что нельзя отнять у той сборной Аргентины, так это то, что она была сильной как команда. Де Пауль за всего лишь 1 турнир заработал на всю жизнь статус не «лучшего в мире», а «телохранителя Месси» – показательно. Аргентина была единым механизмом. Неидеальным – но таким, который работал лучше всех остальных на турнире. И вот вы думаете, что это абзац хейта сборной, но наоборот. Такая Аргентина выиграла мундиаль в 2022 году – а за 4 года стала только сильнее.

Где-то может не хватить мотивации. Ведь тогда боролись за историческое достижение и титул для Месси лично. А теперь? «Всего лишь» за кубок чемпионов мира. Впрочем, недостаток желания по сравнению с более голодными сборными Аргентина может компенсировать за счет класса. 4 года назад турнир в основе начинал Лаутаро Мартинес, но провалился и выпал из стартовой 11-ки. Прошло 4 года – и теперь он один из лучших в мире. С запасом №1 в «Интере». Альварес больше не один из, а главная звезда «Атлетико» и футболист, который целый сезон стабильно убеждал именно в больших матчах. Ниоткуда появился Пас. Энцо теперь не молодой и перспективный, а игрок, который в интервью едва ли не прямо заявляет о готовности выступать за «Реал». Как по мне, этой сборной очень идет и Симеоне из «Атлетико». Старые лидеры, кстати, тоже здесь. Аргентина не играла в футбол лучше всех 4 года назад – а теперь может.

Этот чемпионат станет 19 для Аргентины. Одна из тех сборных, которая отбирается на мундиаль практически всегда. Последний раз пропускала еще в 1970 году. Трижды выигрывала. Еще трижды останавливалась в финале. То есть в среднем каждое третье участие Аргентины в турнире – выход в решающий матч. Солидно. Убедительно. Тревожно для конкурентов команды. Между прошлым и нынешним ЧМ Аргентина второй раз подряд победила на КА, утвердив свое доминирование в регионе. Чтобы вопросы о лучшей команде континента исчезли окончательно, сборная после этого еще и выиграла отбор на ЧМ в Южной Америке с запасом в 9 очков над любой другой командой. Больше всех забивала. Больше всех побеждала. Даже при желании сложно придраться. Аргентина готова к мундиалю настолько, насколько это только возможно. К ЧМ-2022 была подготовлена хуже, но все равно победила.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

За 4 года ничего не изменилось. Лионель Скалони до сих пор с сборной. Уже один из самых успешных в истории тренеров команды. Анчелотти футбола сборных. Не выдающийся тактик. Скорее умелый оратор, педагог, мастер мотивации и коммуникации. Нашел правильные слова, чтобы завести Месси 4 года назад, и Лео отблагодарил. Убедил тогда всех, что помогать Месси – это хорошая идея. Объединил команду, футболисты которой всегда конфликтовали друг с другом. Нашел общий язык с тем же вратарем Мартинесом, который, как видно, в сборной играет в футбол стабильно лучше, чем в клубе. А еще эта Аргентина стабильно добивалась и добивается результатов в матчах, когда не убеждает футболом. Да, это вполне себе описание «Реала» Анчелотти. Уникальной среды. Но Карло творил историю со «сливочными» при условии тренировок почти ежедневно, а Скалони с Аргентиной – после встреч лишь несколько раз в год. Уникальный тренер. Один из лучших.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Многие мне этого не простят, но я всё же рискну. Лидер этой команды на турнире – Хулиан Альварес. Является ли Месси лучшим в истории? Да. Является ли он до сих пор одним из лучших в мире? Пожалуй, тоже да. Способен ли он выигрывать матчи для команды? Я в это верю. Но его лучшие времена прошли. Он годами играет в МЛС. В последнем поединке против Бразилии Лео не играл – и Аргентина все равно победила 4:1. Теперь эта сборная не зависит от него на поле. Возможно, его присутствие в раздевалке даже важнее. В конце концов, Месси выиграл свой ЧМ. Закрыл гештальт. Все возможные гештальты. Теперь спокойно доигрывает. Получает удовольствие. Сейчас в США должен стать звездным помощником для других футболистов. Более голодных. Тех, кто в лучшей форме. В частности, и Альвареса. Хулиан – второй лучший в составе Аргентины в квалификации к ЧМ по количеству голевых действий.

Он забил в ворота «Арсенала» в полуфинале ЛЧ. Чуть раньше – «Барселоне». Всего оформил 8 голевых действий в 8 матчах плей-офф турнира. Его гол+пас помогли «Атлетико» выбить каталонцев из Кубка Испании. Его забитый мяч в финале спас «матрасников» от поражения в основное время. Когда «Атлетико» громил «Реал» (5:2), Альварес оформил дубль. В последнем матче против сборной Бразилии он забил. На предыдущем мундиале «украл» место в стартовом составе Аргентины у Мартинеса по ходу турнира. Альварес – игрок для больших матчей. А на ЧМ почти все будут такими. Важными. Знаковыми. Решающими. Турнир четырехлетней давности показал, что этой Аргентине нужен герой. Месси уже таким не будет. Мартинес не сможет. Пас? Слишком рано. Симеоне? Несерьезно. В свое время Альварес покинул Манчестер, чтобы не быть в тени Холланда. Он хочет быть звездой топ-команды. Вот и возможность.

Преимущества и слабости

Эта Аргентина умеет выживать. На предыдущем ЧМ была близка к вылету еще на стадии группового этапа – но прошла в плей-офф. Множество раз оказывалась в серии пенальти – и выиграла каждую. Были дни, когда не играла в футбол/играла в него хуже соперника – но кубок ее, а не кого-то другого. В хорошие дни эта Аргентина точно победит. В плохие – также с большой вероятностью. Германия Нагельсманна не выиграет ЧМ без убедительного футбола. Потому что другие ценности и нет инстинкта убийцы. То же самое могу сказать об Испании. Аргентина же снова может себе позволить играть в футбол лишь хорошо, не лучше всех. Просто в один день победить за счет реализации, в другой – благодаря сейвам Мартинеса, в третий – благодаря последнему легендарному выступлению Месси. Эту Аргентину недостаточно переиграть в футбол, чтобы выбить. Чтобы это сделать, придется провести выдающийся матч. А многие сборные на такое способны?

Но может не хватить желания. ЧМ-2022 достался Аргентине в первую очередь именно благодаря ему. Футболисты хотели этого после многих лет неудач. В составе были, в частности, неудачники и молодежь, далеко не только звезды. Тренер убедил всех объединиться вокруг Месси и за Месси, чтобы тот выиграл мундиаль и стал лучшим в истории. А что теперь? Второй раз такая мотивация не сработает. Кто-то уже достиг вершины. Многие захотят повторить – но ведь это не то же самое, что выигрывать впервые. Та Аргентина точно хотела больше всех в Катаре. А эта не будет. Бразилия будет жаждать больше. И Германия. И Англия. Многие из фаворитов теперь будут хотеть сильнее. А вдруг тогда футбола Аргентины не хватит? В конце концов, ее состав точно не лучший в мире. Как и его глубина. И футбол – проще, чем у некоторых топ-команд. И Месси уже не тот. Если успех 2022 года – в основном о безграничном желании, то в 2026 году этой Аргентине будет ой как тяжело.

Заявка

Вратари: Хуан Муссо («Атлетико»), Херонимо Рульи («Марсель»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Защитники: Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Тальяфико («Лион»), Гонсало Монтиель («Ривер Плейт»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Марсель»), Науэль Молина («Атлетико»)

Полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Валентин Барко («Страсбург»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эсекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»)

Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Лаутаро Мартинес («Интер»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17.06. Аргентина – Алжир (04:00 по киевскому времени)

22.06. Аргентина – Австрия (20:00 по киевскому времени)

28.06. Иордания – Аргентина (05:00 по киевскому времени)

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

АЛЖИР

Молодые поклонники африканского футбола на ЧМ будут болеть за попсовые сборные Марокко и Сенегала, а взрослые дяди и тети – за Алжир. Команда сыграет на турнире впервые с 2014 года. То есть в прошлый раз она была среди лучших, когда Марезу было 23. А сейчас ему уже 35. Кстати, тогда с Риядом она вышла в 1/8 финала… впервые в истории! До этого бывала на мундиалях трижды – и трижды не могла выйти из группы. Марез тогда, кстати, провел на поле всего 72 минуты, да и то – на позиции слева в атаке, а не справа, где позже стал мировой звездой. Тогда был ноунеймом. Не вышел даже на ОТ против Германии в плей-офф, когда нужно было спасаться. А дальше Рияд просто пропускал каждое новое мировое первенство, потому что партнеры и тренер всегда были «не те». Марезу не повезло, что его лучшие футбольные годы пришлись на откровенно плохие для сборной…

Впрочем, в 2019 году Алжир выиграл КАН – это уже что-то. Теперь сыграет на ЧМ. Кстати, после приличного выступления на том же КАН зимой: сборная тогда вышла в четвертьфинал. Вылетела лишь от звездной по составу Нигерии. Зато в большинстве матчей даже не пропустила. Надежно играла у собственных ворот и в отборе на ЧМ – всего 8 пропущенных в 10 турах секстета. Конкурентов как таковых не было, поэтому Алжир квалифицировался на мундиаль с 7-очковым преимуществом над ближайшим преследователем. То есть играть на ЧМ заслужил. На прошлой неделе, чтобы окончательно убедить, сборная обыграла в товарищеском матче команду Нидерландов (1:0). В марте не пропустила от Уругвая (0:0). Если у кого-то вдруг были сомнения относительно мастерства команды, то совершенно напрасно. К ЧМ готова. Наконец-то.

Состав – прямо-таки интересный. Неоднородный, зато с очевидными лидерами в каждой из линий. Например, в обороне погоду будут делать Бенсебаини и Аит-Нури, в центре – Бенталеб и Будауи, впереди – Амура, Марез, Гуири. Есть проблема с вратарской позицией, где всего лишь сын Зидана стоит на воротах, но если бы и здесь у Алжира был топ-исполнитель, то мы бы сейчас говорили, пожалуй, о лучшей команде африканского континента. Алжир привезет на турнир надежную оборону и техничную атаку. И целый состав голодных футболистов, для которых игра на мундиале – мечта. Они будут сражаться. Кстати, в первом туре – именно против Аргентины, у которой могут быть определенные проблемы с мотивацией… Шансы будут. В том числе и потому, что группа J – далеко не самая техничная на этом турнире. Алжир может иметь определенное преимущество, ведь талантом ноги его футболистов бог точно не обделил.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Наш старый знакомый Владимир Петкович. 7 лет руководил командой Швейцарии. В том числе и на ЧМ-2018, на котором выполнил главную задачу – вывел сборную из группы. Тогда европейцы стартовали на турнире матчем с Бразилией и не проиграли (1:1). Спустя 8 лет Петкович снова здесь и снова начинает с игры против лучшей команды латиноамериканского континента. Может, снова удивит? Как тренер Алжира пока убеждает: 21 победа в 28 матчах, в среднем менее одного пропущенного гола, хорошие результаты даже в товарищеских поединках, доверие к молодежи и новым футболистам… В футболе сборных Владимир на своем месте. После сборной Швейцарии попробовал себя в клубном футболе – и продержался в «Бордо» всего полгода. Очередной шанс напомнить, что футбол сборных и клубов – разные миры. В одном Петкович не смог помочь аутсайдеру Лиги 1, а в другом поедет на ЧМ. Так сказать, почувствуй разницу.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот здесь лишний раз креативным не буду. Лучший – Марез. Ему уже 35, но представьте, насколько он до сих пор голоден. Довольно поздно стартовал в большом футболе. Сыграл на ЧМ за всю карьеру лишь 1 матч. Пережил с национальной командой, в частности, очень тяжелые времена. И все ради этого момента. Не поздно ли? На мой взгляд, нет. Марез до сих пор может быть очень полезен на поле. Пожалуй, главное: футболист в качестве основного 2 года подряд выигрывает ЛЧ Азии. Тот же Роналду этого еще не делал. Звездный «Аль-Хиляль» после прихода европейцев – тоже. За 3 года оформил 54 голевых действия в чемпионате, причем в каждом из сезонов большинство из них – ассисты. Это уже не тот Рияд, который в 9 из 10 случаев искал возможность для удара. Нет, теперь – крайне командный игрок. С решающими действиями в азиатской ЛЧ. С 3 голами на последнем КАН. И главное – с партнерами, с которыми можно играть тонко. Рияд отправляется на турнир ради момента славы, которого ждал всю жизнь. И он его получит.

Преимущества и слабости

Очень техничная линия атаки. Марез, Гуири, Амура, Ауар – самые техничные футболисты своих команд, за которые они играли или играют на разных этапах карьеры. Все они не просто умеют работать с мячом, но и делают это на высшем уровне. Могут принять такой пас, который не под силу даже некоторым аргентинцам. Пробить с трудной позиции. Разыграть комбинацию не благодаря выдающейся идее тренера, а потому что есть друг у друга. Мы вообще редко видим на крупных турнирах небольшие сборные, которые обладают настолько креативным нападением. Каждый подход Алжира к чужим воротам будет сопровождаться мыслью зрителя «а вдруг они сейчас что-то придумают?». И будут придумывать. Регулярно. Алжир будет претендовать на забитые голы даже в плохие дни. Ему не потребуется много пространства, чтобы создать топ-шанс. Если Алжир удивит, то техникой.

А если разочарует, то из-за недостатка опыта. Сборная годами пропускала чемпионаты мира. Даже самый опытный Марез не привык к такому уровню ответственности в сборной. А всевозможные Ауары и Гуири – тем более. В составе есть совсем молодой Маза. В воротах – вратарь всего лишь «Гранады», которая даже не в Примере. Алжир может удивить атакой, но это не будет иметь никакого смысла, если в какой-то момент команда растеряется, испугается, потеряет контроль над матчем на 5-10 минут. Австрия регулярно участвует в больших турнирах. Аргентина – вообще действующий чемпион. В плей-офф, если команда туда попадет, придется играть против кого-то более опытного, более спокойного и ментально устойчивого. А еще – вероятно, против того, кто превратит футбольный матч в драку. Будет ли этому составу Алжира комфортно в таком сценарии? Вряд ли.

Заявка

Вратари: Лука Зидан («Гранада»), Уссама Бенбут («УСМ Алжир»), Мелвин Мастил («Стад Ньон»), Абделлатиф Рамдан («МК Алжир»).

Защитники: Рафик Белгали («Верона»), Самир Шерги («Париж»), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити»), Жауэн Аджам («Янг Бойз»), Аисса Манди («Лилль»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд), Зинедин Белаид («ЖС Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс»).

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль»), Хишам Будауи («Ницца»), Уссем Ауар («Аль-Иттихад»), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт), Ибрагим Маза («Байер»), Ясин Титрауи («Шарлеруа»), Рамиз Зерруки («Твенте»).

Нападающие: Мохамед Амура («Вольфсбург»), Надир Бенбуали («Дьёр»), Адиль Бульбина («Аль-Духайл»), Фарес Хеджемис («Фрозиноне»), Амин Гуири («Марсель»), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд»), Рияд Марез («Аль-Ахли» Джидда).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17.06. Аргентина – Алжир (04:00 по киевскому времени)

23.06. Иордания – Алжир (06:00 по киевскому времени)

28.06. Алжир – Австрия (05:00 по киевскому времени)

АВСТРИЯ

Из Африки – в Европу. Австрии не повезло с группой, ведь на фоне сборной Аргентины и такого Алжира ее футболистов придется представлять как лесорубов. Впрочем, очень и очень крутых лесорубов: целых 14 игроков состава выступают в топ-чемпионатах. Ну, как в топ… Почти все они – в немецком. Так сложилось исторически, что австрийцы переезжают недалеко от родины. Да и чемпионаты, австрийский и немецкий, во многом похожи. Потому что ни игрок, то из Бундеслиги. Причем есть не только представители всевозможных «Майнцев» и «Вердеров» – еще и игроки «Баварии», «Боруссии» Д. и «Лейпцига». Здесь даже те, кто не играет в Б1, раньше когда-то здесь играли и были заметны. Например, Калайджич, Гриллич, Данзо, Арнаутович. Сборная немецкого первенства? Возможно. Впрочем, мы уже не удивляемся: это продолжается годами.

Австрия сыграла на 4 из 5 последних Евро, причем в 2 крайних случаях попадала в плей-офф, однако ЧМ пропустила… 6 раз подряд! Впервые на мундиале в этом столетии. И это при том, что исторически нация не то чтобы отстает в футболе: так, например, еще в 1954 году завоевала бронзу ЧМ. Для нее этот мундиаль – 7 в истории. И первый в новейшей. Чтобы выйти на него, команде пришлось выиграть свою группу в европейском отборе. И – наконец! – хоть одна европейская сборная может поблагодарить ФИФА за расширение чемпионата мира. Ведь благодаря этому в Европе было больше отборочных групп, а топовых сборных не хватило – и именно Австрия доставалась из первой корзины. Не пройти дальше из группы с Румынией, Боснией, Кипром и Сан-Марино она просто не могла.

На ЧМ отправляется, пожалуй, удивлять. А почему бы и нет? В конце концов, на Евро 2 года назад Австрия выиграла свой квартет у Польши, Нидерландов и Франции, хотя этого, конечно, никто от нее не ожидал. В стыковых матчах команде совсем чуть-чуть не хватило против Турции. Так что турнир – убедительный. И сборная не стала слабее с того момента. Все лучшие до сих пор здесь. И тренер. На Евро команда убедила, что благодаря интенсивному прессингу готова сражаться с кем угодно. Поэтому нет, Аргентиной ее уже не запугаешь, а Алжиром – тем более. Физически сильная команда, которая будет много бегать и бороться за верховые мячи. Опять же, ничего нового. Та самая Австрия, к которой мы привыкли. Та, которая знает о своих сильных сторонах и которая за счет самоотдачи будет компенсировать недостаток техники у футболистов. Хоть у кого-то все стабильно годами.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Ральф Рангник. Живая легенда. Да, именно так, ведь нужно быть легендарной личностью, чтобы преподавать молодым тренерам… пока сам не являешься тренером. Такой опыт был у Ральфа, пока тот работал в структуре РБ. Пожалуй, лучший теоретик Германии на каком-то этапе. Гений прессинга. Но в «МЮ» в качестве исполняющего обязанности провалился. Может, из-за того, что в Манчестере не было (да и, честно говоря, до сих пор нет) культуры труда. А вот в Австрии она есть. Поэтому с ней побеждает. Ездит на крупные турниры сборных. Удивляет даже сильнейшие сборные мира. Дядька шарит. А еще он своего рода единорог, потому что настаивает на интенсивном футболе с прессингом во времена, когда даже топ-сборные регулярно от этого отказываются. Тренер-догматик, который больше всего ценит разумную беготню по полю, во главе команды, которая годами хорошо бегает по полю, – это мэтч.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Трудно выбирать. Алабу любят и ценят, но тот годами не в форме. Арнаутович оформил 8+1 по гол+пас в 7 матчах квалификации на ЧМ, но ведь не просто так сейчас играет за «Црвену Звезду». Шмид – крутой и, если все пойдет хорошо, лидер команды на мундиале-2030, но пока в составе сборной не впечатляет. Ок, тогда пусть будет Забитцер. Постепенно «уезжает с ярмарки» клубного футбола, зато в сборной стабильно радует. Играет выше, чем в «Боруссии». На прошлой неделе забил единственный и победный гол в ворота Туниса в товарищеском матче. В отборе на ЧМ оформил 3+3. На предыдущем Евро также забил. А еще он хорошо отбирает мячи у соперников, не ленится идти в прессинг. Пожалуй, идеальный игрок центра поля для Рангника. И правильный лидер для этой трудолюбивой команды. Вряд ли станет звездой турнира в составе Австрии, но… а точно ли этой сборной так уж нужна звезда?

Преимущества и слабости

Австрия – клубная команда на уровне сборных. Ведь у нас есть масса примеров, когда футболисты хорошо играют в своих клубных системах, а потом приезжают в сборную – и не знают, что делать, куда бежать, как действовать… В случае с Австрией все работает наоборот: середнячки в своих клубах в футболках этой национальной команды получают +100 к пониманию игры. Потому что у Рангника есть структура, есть система, есть план. Австрия – это единый механизм. Даже без звезд как таковых. Потому что этой сборной не нужна прима. Ей не нужен тот, кто будет выигрывать для нее матчи. Нет, Австрия победит только если перебегает. Переборется. Заставит соперника привезти себе же в результате прессинга. А кто еще так может на этом ЧМ? Назовите еще хотя бы одну столь же хорошо понимающую, во что она хочет играть, сборную среди середняков. Австрия предлагает конкретику. Физически мощную, атлетичную и интенсивную. В этом ее сила.

Слабость – в ограниченности на мяче. Просто некем забивать в игре первым номером. А придется. Вот, например, на Евро Австрия пропустила от Турции уже на 1 минуте. Ну, не повезло. Так случилось. Теперь надо отыгрываться… Но как? Арнаутович просто ждет навеса. Лаймер – трудолюбивый, но не креативный крайний защитник. Забитцер – трудяга, а не дриблер. Если Австрия пропустит первой, а соперник не будет настаивать на владении, она окажется с мячом в ногах. И это страшно. Команде по душе создавать моменты в результате высоких отборов, а не позиционных атак. Она довольно ограничена. Ее комфортный сценарий – когда соперник подставляется под прессинг и хочет владеть мячом. Так будет далеко не всегда. Особенно в плей-офф. Особенно если кто-то из фаворитов забьет в ее ворота первым. И на этом путешествие Австрии завершится. Ярко, с 30+ навесами в поисках Арнаутовича, с дальними ударами в толпу… Но завершится.

Заявка

Вратари: Патрик Пентц («Брондбю»), Александр Шлагер («РБ Зальцбург»), Флориан Вигеле («Виктория»).

Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Давид Алаба («Реал»), Кевин Данзо («Тоттенхэм»), Марко Фридль («Вердер»), Филипп Лингарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Майнц»), Александр Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Карни Чуквуемека («Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Ксавер Шлагер («РБ Лейпциг»), Романо Шмид («Вердер»), Николас Зайвальд («РБ Лейпциг»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич (ЛАСК).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17.06. Австрия – Иордания (07:00 по киевскому времени)

22.06. Аргентина – Австрия (20:00 по киевскому времени)

28.06. Алжир – Австрия (05:00 по киевскому времени)

ИОРДАНИЯ

Каждый раз, когда я пишу о маленькой сборной, думаю, что хуже уже не будет. Как вдруг Иордания. В турнире примут участие 48 команд, и целых 46 из них везут составы, которые стоят дороже, чем она. И почти половина футболистов этой сборной выступает в чемпионате Иордании. В нем, кстати, играют 12 команд, стоимость самой дорогой – 7 миллионов евро. Для сравнения: столько же стоят футболисты «Кудривки». «Верес» дороже. Чемпион Иордании даже сыграл в аналоге нашей ЛЕ, но в Азии – и дошел аж до четвертьфинала! Так что все серьезно. В составе сборной лишь 2 футболиста с трансферной стоимостью миллион+. Один из них играет в чемпионате Южной Кореи. Занавес. Как же хорошо, что ЧМ расширили! Теперь мы можем увидеть, в частности, и такие топ-команды. Самобытные. Уникальные. А главное – непредсказуемые. Если бы не ФИФА, я и вы вместе со мной так и не узнали бы, что в Иордании играют в футбол. А играют!

Впрочем, квалификацию сборной на ЧМ даже не назовешь случайной. В конце концов, серебряный призер Кубка Азии 2024 года. Тогда команда дважды сыграла с Южной Кореей – в группе и плей-офф – и ни разу не уступила (2:2 и 2:0 соответственно). Забивала не только в финале, но и в 6 из 7 своих матчей на турнире. То есть убедила. Даже без состава. Поэтому логичным следующим шагом была попытка квалификации на ЧМ. И все получилось. Команда опередила лишь ноунеймов-середняков, в частности Кувейт и Оман, но ничьей с той же Южной Кореей (1:1) убедила, что играть в футбол способна и умеет. Кстати, забила за 10 туров 16 голов – на самом деле немало. Особенно по сравнению с соседом по таблице Ираком (9). Ненамного меньше, чем те же корейцы (21). Азиатская нетоповая сборная, которая не только защищается? Во-первых, необычно. Во-вторых, ну наконец-то! Если ЧМ становится больше, то хорошо, что не только благодаря «автобусам».

Конечно, для Иордании этот мундиаль – дебютный. Никогда здесь не была. До последних лет прошлого века даже не участвовала в отборочных. После этого пыталась, но обычно даже не была близка. И вдруг оно – то самое «золотое» поколение. Уже лучшее в истории. Самое успешное. Уже герои. А еще – деды. Средний возраст команды под 30 лет, основного состава – даже больше. Десятку игроков уже 30+. То есть «золотое» поколение уже заканчивается. На новый ЧМ будут пытаться отобраться уже другие люди. А вдруг те менее «золотые»? Этот мундиаль может стать для сборной последним на несколько десятилетий. Поэтому нужно просто получать удовольствие от присутствия на нем. От осуществления мечты. Многие маленькие мальчики мечтают оказаться на мундиале, но не имеют шанса, потому что играют за сборные-карлики. Иордания тоже такой была. Больше нет. Не этим летом. Мечта сбылась.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Жамаль Селлами – марокканец, который так и не дождался шанса возглавить национальную сборную своей страны. Хотя очень хотел: иначе бы не был там ассистентом, не работал в молодежной сборной Марокко. На родине руководил и клубами. И все никак. И все не зовут. И вот в 2024 году Иордания выстреливает на Кубке Азии, и Селлами понимает: вот его шанс! Убедит с маленькой, но перспективной командой и получит признание на родине. Подписывает контракт. Выводит Иорданию на ЧМ. Стратег. Теперь на него смотрят. Теперь его заметят. Возможно, не только в Марокко. Кстати, на ЧМ он не впервые. Уже бывал здесь… 28 лет назад! В составе марокканской команды. Приехал на турнир, чтобы провести на нем жалкие 3 минуты и выйти на поле уже при счете 3:0 на табло. Теперь у него будет целых 270. А если произойдет что-то фантастическое – даже больше.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Аль-Таамари из «Ренна». Вот мне пришлось гадать, кто будет главным в сборных Австрии и Аргентины, ведь столько сильных футболистов… Здесь проще: 50% стоимости состава сборной Иордании приходится именно на Аль-Таамари. Не только звезда и главная надежда – а просто единственный знакомый европейскому болельщику футболист. И, кстати, в «Ренне» он не просто присутствует, а действительно играет в футбол: крайний нападающий оформил 15 результативных действий за сезон. Кстати, записал на свой счет больше ассистов, чем голов, так что нет, жадным на ЧМ вряд ли будет. Будет создавать моменты не только для себя, но и для партнеров. В отборе к ЧМ и на Кубке Азии забивал в среднем в каждом втором матче – лидер не только на бумаге. В этом году отличился, в частности, и в воротах «ПСЖ», так что Алжиром и Австрией его не напугаешь.

Преимущества и слабости

Стандартные преимущества для безнадежного аутсайдера. Я еще могу себе представить, как кто-то всерьез настраивается на игру с командой Гаити. Я могу себе представить, как кто-то путает Ирак с Ираном и настраивается на игру с первым. Но я действительно не знаю, как тот же Скалони будет убеждать своих защитников в том, что Иордания – серьезный соперник. Что ж, это к лучшему для аутсайдера. В него не верят. От него ничего не ожидают. Давление примерно нулевое. Можно просто играть в футбол. У команды это вроде бы неплохо получается. Атаковать она не боится, так что нет, после 0:1 матч для Иордании не закончится. Тренер – квалифицированный. Того же Аль-Таамари не запугать. Если сборная может только получить, но не рискует ничего потерять, то она становится опасной. Особенно в окружении команд, которые отправляются на ЧМ с турнирной мотивацией и целями. Иордания – настолько аутсайдерский аутсайдер, что точно извлечет из этого выгоду.

Слабости сборной? Во-первых, ее вратарь. Во-вторых, ее защитники. В-третьих, ее полузащитники. В-четвертых, нападающие. В общей сложности примерно 25 слабостей. У Месси после игры против Иордании 0 шансов остаться в футболке. Нет, заберут. Потому что эти игроки всю жизнь где-то на родине или рядом. Играют против никому не известных футболистов. А здесь – лучшие. Другой уровень. Другой темп. Все по-другому. К такому невозможно быть готовым, когда играешь против неизвестно кого каждую неделю. Не хватит индивидуального класса. Будут ошибки. В том числе и критические, и глупые. А Иордания вроде как не собирается защищаться 24/7, так что количественно дуэли в обороне выиграть не сможет. Будет тяжело. Будет больно. Будет слишком быстро и слишком технично для этой команды. Она не справится раз, два, десять за матч. Еще и с группой не повезло. Иордания будет проигрывать матчи потому, что она всего лишь Иордания.

Заявка

Вратари: Язид Абулайла («Аль-Хуссейн»), Нур Бани Аттия («Аль-Файсали»), Абдалла Аль-Фахури («Аль-Вехдат»).

Защитники: Мохаммад Абу Хашиш («Аль-Карма»), Абдалла Насиб («Аль-Завраа»), Хусам Абу Дахаб, Анас Бадави (оба – «Аль-Файсали»), Язан Аль-Араб («Сеул»), Мо Абуалнади («Селангор»), Салим Обаид, Саед Аль-Росан, Ихсан Хаддад (все – «Аль-Хуссейн»).

Полузащитники: Амер Джамус («Аль-Завраа»), Нур Аль-Равабдех («Селангор»), Раджаи Айед («Аль-Хуссейн»), Ибрагим Садех («Аль-Карма»), Моханнад Абу Таха («Аль-Кува Аль-Джавия»), Низар Аль-Рашдан («Катар СК»), Мохаммад Аль-Дауд («Аль-Вехдат»).

Нападающие: Мохаммад Абу Зрайк («Раджа» Касабланка), Али Олван («Аль-Сайлия»), Муса Аль-Таамари («Ренн»), Одех Аль-Фахури («Пирамидс»), Махмуд Аль-Марди («Аль-Хуссейн»), Ибрагим Сабра («Локомотив» Загреб), Али Азайзе («Аль-Шабаб»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17.06. Австрия – Иордания (07:00 по киевскому времени)

23.06. Иордания – Алжир (06:00 по киевскому времени)

28.06. Иордания – Аргентина (05:00 по киевскому времени)

Прогноз на групповой этап

Иордания – последняя. У трех других сборных есть сильные стороны, поэтому они смогут реализовать огромное преимущество в индивидуальном классе над аутсайдером. Будет чудом, если Иордания проиграет хотя бы один матч в упорной борьбе, а не с запасом. Победа в группе – за Аргентиной. Ни Австрия, ни Алжир не готовы одолеть соперника такого калибра. Поэтому пусть определяют, кто станет вторым в группе, в личной встрече в последнем туре. Здесь будет равная дуэль, поэтому «серебро» квартета – Австрии. Вроде бы эта сборная на Евро убедила, что готова давать бой в том числе топам, а вот Алжир – не факт. Видел симуляции ЧМ, и там 3 очка и разницы голов –1 хватало для выхода из группы в большинстве случаев. С такой Иорданией Алжир и Австрия должны иметь не худшую. Так что да, увидим все 3 сборные в плей-офф. Как по мне, к счастью: как бы я ни шутил во вступлении, квартет действительно хороших команд. И Иордании.

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