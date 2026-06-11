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WTA
11 июня 2026, 14:36 | Обновлено 11 июня 2026, 14:43
1628
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Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в четвертьфинал Хертогенбоса

Дарья одолела Удварди в трех сетах в матче 2-го раунда, которовый прерывался из-за дождя

11 июня 2026, 14:36 | Обновлено 11 июня 2026, 14:43
1628
14 Comments
Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в четвертьфинал Хертогенбоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка в трех сетах одержала победу над представительницей Венгрии Панной Удварди (WTA 65) за 2 часа и 1 минуту игрового времени.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/8 финала

Панна Удварди (Венгрия) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 6:3, 4:6

Встреча стартовала еще 10 июня и была прервана из-за дождя при счете 4:6, 6:4, 4:2 (30:40) в пользу Удварди на подаче Снигур. После перерыва Дарья оформила камбек, взяв четыре гейма подряд.

В первом круге соревнований в Нидерладах Дарья одолела Паулу Бадосу. Ее следующей соперницей будет Робин Монтгомери (США, WTA 484), с которой ранее никогда не играла.

Снигур проведет третий четвертьфинал на уровне Тура. В 2023 и 2026 годах она добиралась до этой стадии на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке. В этом сезоне ей удалось выйти в полуфинал соревнований в Румынии.

Статистика матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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Молодець ! І Софія Белінська перемогла кацапку.
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+9
Супер, был уверен что она соберётся и выиграет. 
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+9
Молодчинка , Даша ! 🇺🇦✌️
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+8
Чому це ніколи ? Снігур два рази перемагала Монтгомері(навіть коли взяла дівочий Уимблдон),Чи вже результати серед дівчат не враховуються ?
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Супер! Таки дощик виявився рятівним. І Дарія сьогодні виглядала впевненіше, і угорка не була така заряджена як вчора.
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+7
о це камбек , дивитися було дуже приємно , Дарья розумничка , здорово.
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+7
Ура! В Дар'ї всі шанси дістатись півфіналу!
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+6
  Два кроки зроблено, залишився один. А там або почекати Даяну, або зробити ще два. Даруся, ти повірила в себе, ти можеш!
   Наступна суперниця не така вже проста штучка. Не в тому навіть справа, що обіграла тут і Касаткіну і Міннен. Низький рейтинг тому, що кілька місяців не грала, з минулорічного Віму до квітня місяця. А так і у першу сотню стукалась.
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+5
Во дайот!)
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+5
Молодчинка! Таки перерва пішла на користь нашій пташечці) Вдалого польоту далі!)
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+3
Вона читала прогноз !
Звичайно, це жарт .. Але так можно пояснити той провал ... ) 
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+3
Повезло пташці) Якби не дощ хз що могло би бути
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+2
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