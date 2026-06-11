Снигур совершила камбек после перерыва и вышла в четвертьфинал Хертогенбоса

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка в трех сетах одержала победу над представительницей Венгрии Панной Удварди (WTA 65) за 2 часа и 1 минуту игрового времени.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/8 финала

Панна Удварди (Венгрия) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 6:3, 4:6

Встреча стартовала еще 10 июня и была прервана из-за дождя при счете 4:6, 6:4, 4:2 (30:40) в пользу Удварди на подаче Снигур. После перерыва Дарья оформила камбек, взяв четыре гейма подряд.

В первом круге соревнований в Нидерладах Дарья одолела Паулу Бадосу. Ее следующей соперницей будет Робин Монтгомери (США, WTA 484), с которой ранее никогда не играла.

Снигур проведет третий четвертьфинал на уровне Тура. В 2023 и 2026 годах она добиралась до этой стадии на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке. В этом сезоне ей удалось выйти в полуфинал соревнований в Румынии.

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