Фиаско молодежки, Миколенко продлил контракт, реакция на прерванный матч
Главные новости за 8 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 июня.
1A. Вторая неудача на сборах. Украина U-21 без шансов проиграла Японии U-21
Июньский тренировочный цикл команды Унаи Мельгосы завершился поражением
1B. Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах
2. Забили на 90+7 мин. Сборная Нидерландов вырвала победу над Узбекистаном
У оранжевых два гола с пенальти забил Коди Гакпо
3. Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Майкл Олисе стал героем товарищеского матча, забив соперникам три мяча
4. Автогол вратаря. Сборная Испании нанесла поражение Перу накануне ЧМ
У испанцев голы забили Микель Оярсабаль, Педри, плюс автогол голкипера
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Миколенко продлил контракт с клубом АПЛ
Защитник сборной Украины подписал новый договор с Эвертоном
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру продлил контракт с французским клубом Лилль
Опытный полузащитник остается во французском клубе
6A. Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен получил помощь на поле
6B. ФОТО. Прерванный матч. Как сборная Украины играла против команды Дании
На 65-й минуте Кристиану Эриксену понадобилась медицинская помощь
6C. ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Оденсе
7. Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Одолев в двух сетах Паулу Бадосу, Дарья успешно начала травяной сезон
8. Турнирная таблица после первой недели Лиги наций. На каком месте Украина?
Бразилия завершила первый этап в качестве лидера
9A. ЧМ-2026. Группа G: Красные Дьяволы, Фараоны, Леопарды и Белые
Квартет, где сыграют Бельгия, Египет, Иран и Новая Зеландия
9B. ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
Здесь сыграют Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай
10. Сборная Украины против команды Дании: обратная сторона медали
Во втором матче Андреа Мальдеры было мало позитива
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