Фиаско молодежки, Миколенко продлил контракт, реакция на прерванный матч

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 июня.

1A. Вторая неудача на сборах. Украина U-21 без шансов проиграла Японии U-21

Июньский тренировочный цикл команды Унаи Мельгосы завершился поражением

1B. Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах

2. Забили на 90+7 мин. Сборная Нидерландов вырвала победу над Узбекистаном

У оранжевых два гола с пенальти забил Коди Гакпо

3. Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ

Майкл Олисе стал героем товарищеского матча, забив соперникам три мяча

4. Автогол вратаря. Сборная Испании нанесла поражение Перу накануне ЧМ

У испанцев голы забили Микель Оярсабаль, Педри, плюс автогол голкипера

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Миколенко продлил контракт с клубом АПЛ

Защитник сборной Украины подписал новый договор с Эвертоном

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру продлил контракт с французским клубом Лилль

Опытный полузащитник остается во французском клубе

6A. Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен получил помощь на поле

6B. ФОТО. Прерванный матч. Как сборная Украины играла против команды Дании

На 65-й минуте Кристиану Эриксену понадобилась медицинская помощь

6C. ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Оденсе

7. Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Одолев в двух сетах Паулу Бадосу, Дарья успешно начала травяной сезон

8. Турнирная таблица после первой недели Лиги наций. На каком месте Украина?

Бразилия завершила первый этап в качестве лидера

9A. ЧМ-2026. Группа G: Красные Дьяволы, Фараоны, Леопарды и Белые

Квартет, где сыграют Бельгия, Египет, Иран и Новая Зеландия

9B. ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы

Здесь сыграют Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай

10. Сборная Украины против команды Дании: обратная сторона медали

Во втором матче Андреа Мальдеры было мало позитива