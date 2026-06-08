Забили на 90+7 мин. Сборная Нидерландов вырвала победу над Узбекистаном
У оранжевых два гола с пенальти забил Коди Гакпо
Сборная Нидерландов обыграла команду Узбекистана (2:1) в контрольном поединке.
Спарринг перед стартом ЧМ-2026 состоялся в Нью-Йорке на стадионе Icahn Stadium.
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Первый гол во встрече был забит на 32-й минуте. Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо реализовал пенальти (1:0).
На 87-й минуте нидерландцы остались в меньшинстве, Гус Тил был удален за игру рукой.
Сборная Узбекистана сравняла счет в компенсированное время, на 90+2-й минуте забил Игорь Сергеев (1:1).
Нидерланды пошли в атаку и заработали еще один пенальти. Коди Гакпо ударом с отметки оформил дубль и принес победу (2:1).
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 будет выступать в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса. Сборная Узбекистана сыграет в группе K против команд Португалии, Колумбии и ДР Конго.
Товарищеский матч. 8 июня 2026
Нью-Йорк (США), Icahn Stadium
Нидерланды – Узбекистан – 2:1
Голы: Коди Гакпо, 32 (пен), 90+7 (пен) – Игорь Сергеев, 90+2.
Удаление: Гус Тил, 87 (Нидерланды)
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