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08.06.2026 21:45 – FT 2 : 1
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08 июня 2026, 23:51 | Обновлено 09 июня 2026, 00:47
274
0

Забили на 90+7 мин. Сборная Нидерландов вырвала победу над Узбекистаном

У оранжевых два гола с пенальти забил Коди Гакпо

08 июня 2026, 23:51 | Обновлено 09 июня 2026, 00:47
274
0
Забили на 90+7 мин. Сборная Нидерландов вырвала победу над Узбекистаном
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов обыграла команду Узбекистана (2:1) в контрольном поединке.

Спарринг перед стартом ЧМ-2026 состоялся в Нью-Йорке на стадионе Icahn Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол во встрече был забит на 32-й минуте. Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо реализовал пенальти (1:0).

На 87-й минуте нидерландцы остались в меньшинстве, Гус Тил был удален за игру рукой.

Сборная Узбекистана сравняла счет в компенсированное время, на 90+2-й минуте забил Игорь Сергеев (1:1).

Нидерланды пошли в атаку и заработали еще один пенальти. Коди Гакпо ударом с отметки оформил дубль и принес победу (2:1).

Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 будет выступать в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса. Сборная Узбекистана сыграет в группе K против команд Португалии, Колумбии и ДР Конго.

Товарищеский матч. 8 июня 2026

Нью-Йорк (США), Icahn Stadium

Нидерланды – Узбекистан – 2:1

Голы: Коди Гакпо, 32 (пен), 90+7 (пен) – Игорь Сергеев, 90+2.

Удаление: Гус Тил, 87 (Нидерланды)

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Коди Гакпо сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Узбекистана по футболу видео голов и обзор пенальти Игорь Сергеев Гус Тил удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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