Нидерланды – Узбекистан – 2:1. Победный мяч на 90+7 мин. Видео голов, обзор

Сборная Нидерландов обыграла команду Узбекистана (2:1) в товарищеском матче.

Спарринг перед стартом ЧМ-2026 состоялся в Нью-Йорке на стадионе Icahn Stadium.

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У сборной Нидерландов Коди Гакпо дважды реализовал пенальти, причем победный был забит на 90+7 минуте.

Перед тем, на 90+2-й минуте забил Игорь Сергеев, но Узбекистан удержать ничью не сумел.

Товарищеский матч. 8 июня 2026

Нью-Йорк (США), Icahn Stadium

Нидерланды – Узбекистан – 2:1

Голы: Коди Гакпо, 32 (пен), 90+7 (пен) – Игорь Сергеев, 90+2.

Удаление: Гус Тил, 87 (Нидерланды)

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