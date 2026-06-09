Нидерланды – Узбекистан – 2:1. Победный мяч на 90+7 мин. Видео голов, обзор
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Сборная Нидерландов обыграла команду Узбекистана (2:1) в товарищеском матче.
Спарринг перед стартом ЧМ-2026 состоялся в Нью-Йорке на стадионе Icahn Stadium.
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У сборной Нидерландов Коди Гакпо дважды реализовал пенальти, причем победный был забит на 90+7 минуте.
Перед тем, на 90+2-й минуте забил Игорь Сергеев, но Узбекистан удержать ничью не сумел.
Товарищеский матч. 8 июня 2026
Нью-Йорк (США), Icahn Stadium
Нидерланды – Узбекистан – 2:1
Голы: Коди Гакпо, 32 (пен), 90+7 (пен) – Игорь Сергеев, 90+2.
Удаление: Гус Тил, 87 (Нидерланды)
Видео голов и обзор матча
События матча
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