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Нидерланды
08.06.2026 21:45 – FT 2 : 1
Узбекистан
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 07:23 | Обновлено 09 июня 2026, 07:28
187
0

Нидерланды – Узбекистан – 2:1. Победный мяч на 90+7 мин. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Нью-Йорке

09 июня 2026, 07:23 | Обновлено 09 июня 2026, 07:28
187
0
Нидерланды – Узбекистан – 2:1. Победный мяч на 90+7 мин. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов обыграла команду Узбекистана (2:1) в товарищеском матче.

Спарринг перед стартом ЧМ-2026 состоялся в Нью-Йорке на стадионе Icahn Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У сборной Нидерландов Коди Гакпо дважды реализовал пенальти, причем победный был забит на 90+7 минуте.

Перед тем, на 90+2-й минуте забил Игорь Сергеев, но Узбекистан удержать ничью не сумел.

Товарищеский матч. 8 июня 2026

Нью-Йорк (США), Icahn Stadium

Нидерланды – Узбекистан – 2:1

Голы: Коди Гакпо, 32 (пен), 90+7 (пен) – Игорь Сергеев, 90+2.

Удаление: Гус Тил, 87 (Нидерланды)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Сергеев (Узбекистан).
87’
Гус Тиль (Нидерланды) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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