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08.06.2026 21:45 - : -
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Чемпионат мира
08 июня 2026, 14:23 |
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Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 8 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

08 июня 2026, 14:23 |
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0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 8 июня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Вечером 8 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 8 июня 2026

  • 21:45. Нидерланды – Узбекистан
  • 22:00. Нигер – Мавритания
  • 22:10. Франция – Северная Ирландия
  • 05:00. Перу – Испания

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

21:45. Нидерланды – Узбекистан

22:10. Франция – Северная Ирландия

05:00. Перу – Испания

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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