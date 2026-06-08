Международные товарищеские матчи
08.06.2026 21:45 - : -
Чемпионат мира08 июня 2026, 14:23 |
101
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 8 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
08 июня 2026, 14:23 |
101
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Вечером 8 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 8 июня 2026
- 21:45. Нидерланды – Узбекистан
- 22:00. Нигер – Мавритания
- 22:10. Франция – Северная Ирландия
- 05:00. Перу – Испания
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
21:45. Нидерланды – Узбекистан
22:10. Франция – Северная Ирландия
05:00. Перу – Испания
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2026, 07:20 10
Футболист находится в стабильном состоянии
Футбол | 08 июня 2026, 10:23 8
Олег Федорчук считает, что эксперименты у нашей сборной в этой встрече не получились
Футбол | 07.06.2026, 21:02
Футбол | 08.06.2026, 12:24
Футбол | 08.06.2026, 09:06
Комментарии 0
Популярные новости
07.06.2026, 09:12 22
07.06.2026, 21:09 116
06.06.2026, 18:01 112
07.06.2026, 09:33 30
08.06.2026, 04:12 4
06.06.2026, 11:11 7
06.06.2026, 09:36 22
07.06.2026, 21:07 7