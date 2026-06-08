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Эквадор
07.06.2026 23:00 – FT 3 : 0
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08 июня 2026, 02:59 | Обновлено 08 июня 2026, 03:10
22
0

ВИДЕО. К ЧМ готовы. Темная лошадка забила 3 мяча перед стартом мундиаля

Сборная Эквадора переиграла команду Гватемалы со счетом 3:0

08 июня 2026, 02:59 | Обновлено 08 июня 2026, 03:10
22
0
ВИДЕО. К ЧМ готовы. Темная лошадка забила 3 мяча перед стартом мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Эквадора уверенно обыграла Гватемалу в товарищеском матче со счетом 3:0.

Поединок прошел 7 июня в Коламбусе (штат Огайо) на стадионе ScottsMiracle-Gro Field.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эквадорцы постоянно владели инициативой. Счет был открыт на 19-й минуте, Хорди Кайседо реализовал пенальти (1:0).

Во втором тайме хозяева поля удвоили преимущество, на 73-й минуте отличился Нильсон Ангуло (2:0).

Точку в матче поставил Первис Эступиньян на 78-й минуте (3:0).

Специалисты называют сборную Эквадора темной лошадкой перед стартом ЧМ-2026, где эта команда сыграет в группе E с командами Германии, Кот-Д'Ивуара и Кюрасао.

Товарищеский матч

7 июня 2026 года, Коламбус (США)

Эквадор – Гватемала – 3:0

Голы: Хорди Кайседо, 19 (пен), Нильсон Ангуло, 73, Первис Эступиньян, 78

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Эквадор).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Нильсон Ангуло (Эквадор).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Хорди Кайседо (Эквадор).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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