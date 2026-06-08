ВИДЕО. К ЧМ готовы. Темная лошадка забила 3 мяча перед стартом мундиаля
Сборная Эквадора переиграла команду Гватемалы со счетом 3:0
Сборная Эквадора уверенно обыграла Гватемалу в товарищеском матче со счетом 3:0.
Поединок прошел 7 июня в Коламбусе (штат Огайо) на стадионе ScottsMiracle-Gro Field.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эквадорцы постоянно владели инициативой. Счет был открыт на 19-й минуте, Хорди Кайседо реализовал пенальти (1:0).
Во втором тайме хозяева поля удвоили преимущество, на 73-й минуте отличился Нильсон Ангуло (2:0).
Точку в матче поставил Первис Эступиньян на 78-й минуте (3:0).
Специалисты называют сборную Эквадора темной лошадкой перед стартом ЧМ-2026, где эта команда сыграет в группе E с командами Германии, Кот-Д'Ивуара и Кюрасао.
Товарищеский матч
7 июня 2026 года, Коламбус (США)
Эквадор – Гватемала – 3:0
Голы: Хорди Кайседо, 19 (пен), Нильсон Ангуло, 73, Первис Эступиньян, 78
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинки не сумели довести матч до победы, ведя 2:0 по партиям
Клубу запретили проводить матчи Лиги чемпионов в Кракове