ВИДЕО. К ЧМ готовы. Темная лошадка забила 3 мяча перед стартом мундиаля

Сборная Эквадора уверенно обыграла Гватемалу в товарищеском матче со счетом 3:0.

Поединок прошел 7 июня в Коламбусе (штат Огайо) на стадионе ScottsMiracle-Gro Field.

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Эквадорцы постоянно владели инициативой. Счет был открыт на 19-й минуте, Хорди Кайседо реализовал пенальти (1:0).

Во втором тайме хозяева поля удвоили преимущество, на 73-й минуте отличился Нильсон Ангуло (2:0).

Точку в матче поставил Первис Эступиньян на 78-й минуте (3:0).

Специалисты называют сборную Эквадора темной лошадкой перед стартом ЧМ-2026, где эта команда сыграет в группе E с командами Германии, Кот-Д'Ивуара и Кюрасао.

Товарищеский матч

7 июня 2026 года, Коламбус (США)

Эквадор – Гватемала – 3:0

Голы: Хорди Кайседо, 19 (пен), Нильсон Ангуло, 73, Первис Эступиньян, 78

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