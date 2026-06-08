Эдегор спас Норвегию от неудачи в игре с Марокко. Холанд на голодном пайке
У марокканцев ранним голом отличился Браим Диас
Сборные Марокко и Норвегии не определили победителя в товарищеском матче, сыграв вничью со счетом 1:1.
Поединок состоялся 7 июня в американском Гаррисоне (штат Нью-Джерси) на стадионе Sports Illustrated Stadium.
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Марокканцы открыли счет на 8-й минуте. Браим Диас воспользовался передачей Абде Эззалзули и вывел свою команду вперед (1:0).
Норвегия отыгралась после перерыва. На 75-й минуте капитан команды Мартин Эдегор получил передачу от Оскара Бобба и отправил мяч в сетку ворот соперника (1:1).
В стартовом составе норвежцев вышел Эрлинг Холанд, он результативными действиями не отметился и был заменен на 72-й минуте.
Товарищеский матч
7 июня 2026, Гаррисон (США)
Марокко – Норвегия – 1:1
Голы: Браим Диас, 8 – Мартин Эдегор, 75
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