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Марокко
07.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
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08 июня 2026, 00:23 | Обновлено 08 июня 2026, 00:31
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Эдегор спас Норвегию от неудачи в игре с Марокко. Холанд на голодном пайке

У марокканцев ранним голом отличился Браим Диас

08 июня 2026, 00:23 | Обновлено 08 июня 2026, 00:31
209
0
Эдегор спас Норвегию от неудачи в игре с Марокко. Холанд на голодном пайке
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Марокко и Норвегии не определили победителя в товарищеском матче, сыграв вничью со счетом 1:1.

Поединок состоялся 7 июня в американском Гаррисоне (штат Нью-Джерси) на стадионе Sports Illustrated Stadium.

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Марокканцы открыли счет на 8-й минуте. Браим Диас воспользовался передачей Абде Эззалзули и вывел свою команду вперед (1:0).

Норвегия отыгралась после перерыва. На 75-й минуте капитан команды Мартин Эдегор получил передачу от Оскара Бобба и отправил мяч в сетку ворот соперника (1:1).

В стартовом составе норвежцев вышел Эрлинг Холанд, он результативными действиями не отметился и был заменен на 72-й минуте.

Товарищеский матч

7 июня 2026, Гаррисон (США)

Марокко – Норвегия – 1:1

Голы: Браим Диас, 8 – Мартин Эдегор, 75

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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