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07.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
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08 июня 2026, 11:04 | Обновлено 08 июня 2026, 11:44
393
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Марокко – Норвегия – 1:1. Спасительный удар Эдегора. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча в американском Гаррисоне

08 июня 2026, 11:04 | Обновлено 08 июня 2026, 11:44
393
0
Марокко – Норвегия – 1:1. Спасительный удар Эдегора. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Марокко и Норвегии сыграли вничью в спарринге со счетом 1:1.

Поединок состоялся 7 июня в американском Гаррисоне (штат Нью-Джерси).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте Браим Диас воспользовался передачей Абде Эззалзули и вывел свою команду вперед (1:0).

На 75-й минуте Мартин Эдегор получил передачу от Оскара Бобба и отправил мяч в сетку ворот соперника (1:1).

У норвежцев Эрлинг Холанд, он результативными действиями не отметился и был заменен на 72-й минуте.

Товарищеский матч

7 июня 2026, Гаррисон (США)

Марокко – Норвегия – 1:1

Голы: Браим Диас, 8 – Мартин Эдегор, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Норвегия), асcист Оскар Бобб.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко), асcист Абдессамад Эззалзули.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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