Марокко – Норвегия – 1:1. Спасительный удар Эдегора. Видое голов и обзор

Сборные Марокко и Норвегии сыграли вничью в спарринге со счетом 1:1.

Поединок состоялся 7 июня в американском Гаррисоне (штат Нью-Джерси).

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На 8-й минуте Браим Диас воспользовался передачей Абде Эззалзули и вывел свою команду вперед (1:0).

На 75-й минуте Мартин Эдегор получил передачу от Оскара Бобба и отправил мяч в сетку ворот соперника (1:1).

У норвежцев Эрлинг Холанд, он результативными действиями не отметился и был заменен на 72-й минуте.

Товарищеский матч

7 июня 2026, Гаррисон (США)

Марокко – Норвегия – 1:1

Голы: Браим Диас, 8 – Мартин Эдегор, 75

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