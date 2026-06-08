Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи U21
Япония U21
08.06.2026 16:00 – FT 3 : 0
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
08 июня 2026, 18:14 | Обновлено 08 июня 2026, 18:25
651
0

Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах

08 июня 2026, 18:14 | Обновлено 08 июня 2026, 18:25
651
0
Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 провели товарищеский матч в Словении.

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра прошла в спортцентре поселка Горишница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Японцы забили два гола в дебюте игры, а после перерыва забили в третий раз (3:0).

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

🔹 Товарищеский матч

8 июня 2026. Горишница (Словения)

Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0

Голы: Уче Брайан Сео Нвадике, 1, 61, Рэй Умеки, 8

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Япония U21.
8’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Япония U21.
1’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Япония U21.
По теме:
Терявший сознание защитник Черноморца может завершить карьеру
Экс-лидер Карпат: «Игроков вроде Эриксена много, но не все о них говорят»
Суши с салом. Украина U21 без шансов проиграла Японии
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Япония - Украина сборная Японии по футболу U-21 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»
Футбол | 08 июня 2026, 15:59 0
Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»
Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»

Юрий Вирт обратил внимание на определенные моменты в игре сборной Украины

Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Футбол | 08 июня 2026, 10:10 5
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме

Эртугрул Доган планирует оформить трансфер форварда сборной Украины в «Трабзонспор»

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Футбол | 08.06.2026, 10:32
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07.06.2026, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Футбол | 08.06.2026, 09:24
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
07.06.2026, 21:02 7
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44 1
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 170
Футбол
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 8
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем