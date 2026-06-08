Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах
9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 провели товарищеский матч в Словении.
Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра прошла в спортцентре поселка Горишница.
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Японцы забили два гола в дебюте игры, а после перерыва забили в третий раз (3:0).
5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).
Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.
🔹 Товарищеский матч
8 июня 2026. Горишница (Словения)
Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0
Голы: Уче Брайан Сео Нвадике, 1, 61, Рэй Умеки, 8
Видеозапись матча
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События матча
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