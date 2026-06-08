Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор

9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 провели товарищеский матч в Словении.

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра прошла в спортцентре поселка Горишница.

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Японцы забили два гола в дебюте игры, а после перерыва забили в третий раз (3:0).

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

🔹 Товарищеский матч

8 июня 2026. Горишница (Словения)

Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0

Голы: Уче Брайан Сео Нвадике, 1, 61, Рэй Умеки, 8

Видеозапись матча

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