Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Япония U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Международные товарищеские матчи U21
УКРАИНА U21
08.06.2026 16:00 - : -
Япония U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
08 июня 2026, 03:29 |
73
0

Япония U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

08 июня 2026, 03:29 |
73
0
Япония U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 играют товарищеский матч в Словении.

Украинская молодежная сборная проводит спарринг в словенском городе Рогашка Слатина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время учебно-тренировочного сбора у сине-желтой команды запланированы два поединка.

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3)

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

Япония U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры

По теме:
Марокко – Норвегия – 1:1. Спасительный удар Эдегора. Видое голов и обзор
ВИДЕО. К ЧМ готовы. Темная лошадка забила 3 мяча перед стартом мундиаля
Греция – Италия – 0:1. Эспозито принес победу. Видео гола и обзор
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса смотреть онлайн сборная Японии по футболу U-20 Япония - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Футбол | 07 июня 2026, 09:55 21
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам

Команду покинут Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07 июня 2026, 21:09 115
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена

Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу

Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Футбол | 07.06.2026, 21:07
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07.06.2026, 08:44
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту
Футбол | 08.06.2026, 00:59
Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту
Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известные клуб рвется в элиту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 68
Теннис
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 35
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
07.06.2026, 21:40 6
Футбол
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 5
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 7
Футбол
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
07.06.2026, 07:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем