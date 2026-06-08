9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 играют товарищеский матч в Словении.

Украинская молодежная сборная проводит спарринг в словенском городе Рогашка Слатина.

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Во время учебно-тренировочного сбора у сине-желтой команды запланированы два поединка.

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3)

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

Япония U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры