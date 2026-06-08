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Молодежные турниры
08 июня 2026, 14:57 | Обновлено 08 июня 2026, 15:11
406
0

Унаи Мельгоса определил стартовый состав Украины U-21 на игру с Японией

9 июня в 16:00 молодежные сборные проведут товарищеский матч в Словении

08 июня 2026, 14:57 | Обновлено 08 июня 2026, 15:11
406
0
Унаи Мельгоса определил стартовый состав Украины U-21 на игру с Японией
УАФ
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Назван стартовый состав молодежной сборной Украины U-21 на второй спарринг на сборах в июне.

9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграют товарищеский матч в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра пройдет в спортцентре поселка Горишница.

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3).

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

Стартовый состав Украины U-21 на игру с Японией U-21

Украина: Крапивцов, Крупский (кап), Кисиль, Захарченко, Коробов, Кревсун, Федор, Пастух, Маткевич, Пищур, Царенко

Запас: Попович, Гусев, Варфоломеев, Видиш, Тутеров, Виливальд, Холод, Шевченко, Сидун, Гусол, Корнийчук

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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