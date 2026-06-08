Суши с салом. Украина U21 без шансов проиграла Японии

Молодежная сборная Украины во время июньского международного цикла оказалась в неопределенном положении из-за того, что по каким-то непонятным причинам контракт с ее главным тренером Унаи Мельгосой был заключен до конца июня, тогда как на осень у нас оставались еще два решающих матча квалификации к чемпионату Европы-2027, которая собственно этим тренерским штабом и доводилась до критического состояния.

Поэтому когда «сине-желтые» несколько дней назад встречались со сверстниками из США, уже возникали вопросы о целесообразности этого цикла с точки зрения дальнейших перспектив. Тогда было поражение со счетом 1:3, бледное и неинтересное. А уже после этого Украину ждал еще один весьма интересный соперник в лице Японии, которая относительно недавно выиграла Кубок Азии в категории U23, поэтому чувствовала себя явно выше этой возрастной категории.

И на поле в словенском городке Горишница в конце концов все смогли увидеть это собственными глазами. Уже на 17-й секунде банальная атака через левый фланг с подачей Йокояма на ближнюю штангу завершилась ударом головой от Нвадике. Этот эпизод задал тон всему дальнейшему противостоянию, а уже через семь минут нашим соперникам удалось удвоить счет. Это сделал защитник Умеки, который на противоположной стороне поля оставил без дела Киселя и Маткевича своим дриблингом, после чего еще и Крапивцова с острого угла пробил ударом в дальний угол.

Дальнейшее развитие событий только усугубило удручающее впечатление от положения дел в нашей молодежной сборной. Никакой конструктивной игры в атаке, почти полностью проигранная борьба за мяч и отсутствие особого желания что-то с этим делать. В конце концов, Мельгоса даже в центре защиты сделал замену еще до перерыва, и хотя намекали на травму у того же Киселя, но показалось, что это решение было продиктовано прежде всего большим количеством ошибок.

Искать спасения во втором тайме не приходилось, потому что для этого нужно было сразу создавать какие-то предпосылки или хотя бы намеки на них. Вместо этого прилетел удар в правую штангу наших ворот от Ишиватари, после чего Нвадике упустил два момента, прежде чем оформить свой дубль ударом с левого фланга штрафной в завершение очередной быстрой атаки.

Когда же счет стал уже 3:0 в пользу японцев, то они действительно дали нам немного поиграть с мячом, но ничего интересного Украина не предложила, и в конце концов подопечные Мельгосы начали просто рубить соперников при первой же удобной возможности. То, что пытались выдать за проявление силы, выглядело скорее как полная капитуляция.

Решающие номинально домашние матчи отбора на Евро-2027 состоятся против Турции и Хорватии 26 сентября и 2 октября, очевидно, уже с новым тренерским штабом.

Товарищеский матч.

Япония U21 – Украина U21 – 3:0

Голы: Нвадике, 1, 61, Умеки, 8

Предупреждения: Косуги, 15 – Федор, 77

Япония U21: Куото Писано – Косуги, Нагано, Огура, Умеки – Ишиватари, Цучия – Шимамото, Йокояма – Фуруя, Нвадике.

Украина U21: Крапивцов – Крупский, Кисиль, Захарченко, Коробов (Корнийчук, 68) – Пастух, Федор (Шевченко, 80), Кревсун (Варфоломеев, 46) – Царенко, Пищур, Маткевич (Сидун, 46).

Стадион: Спортивный центр «Горишница» (Горишница, Словения).

Удары (в створ) – 12 (5) : 6 (1)

Угловые – 4 : 2

Оффсайды – 1:2

ЯПОНИЯ U21 - УКРАИНА U21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C