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08 июня 2026, 15:30 |
73
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Япония U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

08 июня 2026, 15:30 |
73
1 Comments
Япония U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча
УАФ
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Товарищеский матч.

Япония U21 – Украина U21 - 0:0

Япония U21:

Украина U21: Крапивцов – Крупский, Кисиль, Захарченко, Коробов – Пастух, Федор, Кревсун – Царенко, Пищур, Маткевич.

Запасные: Попович, Гусев, Варфоломеев, Видиш, Тутеров, Виливальд, Холод, Шевченко, Сидун, Гусол, Корнийчук.

Стадион: Спортивный центр «Горишница» (Горишница, Словения).

В понедельник, 8-го июня, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся Япония U21 и Украина U21. Матч пройдет в Горишнице (Словения), на поле стадиона Спортивного центра «Горишница», начало в 16:00.

Второй матч молодежной сборной в июньском цикле и последний во главе с Унаи Мельгосой. Против достаточно интересного соперника, чье влияние на европейском трансферном рынке с каждым годом все увеличивается. Следовательно, и молодые кадры там должны быть должного уровня. Хотя те же США спокойно обыграли что нас (3:1), что японцев (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония U21 – Украина U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Япония U21
8 июня 2026 -
16:00
УКРАИНА U21
Победа Японии 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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Склад печаль... окрім Пищура нема і на кого подивитися, але щоб використати його сильні сторони потрібно щоб остальні йому добрі передачі віддавали. Без лівого захисника, з двома правоногими, і з Царенком який зовсім не вінгер.
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