Япония U21 – Украина U21. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка
Товарищеский матч.
Япония U21 – Украина U21 - 0:0
Япония U21:
Украина U21: Крапивцов – Крупский, Кисиль, Захарченко, Коробов – Пастух, Федор, Кревсун – Царенко, Пищур, Маткевич.
Запасные: Попович, Гусев, Варфоломеев, Видиш, Тутеров, Виливальд, Холод, Шевченко, Сидун, Гусол, Корнийчук.
Стадион: Спортивный центр «Горишница» (Горишница, Словения).
В понедельник, 8-го июня, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся Япония U21 и Украина U21. Матч пройдет в Горишнице (Словения), на поле стадиона Спортивного центра «Горишница», начало в 16:00.
Второй матч молодежной сборной в июньском цикле и последний во главе с Унаи Мельгосой. Против достаточно интересного соперника, чье влияние на европейском трансферном рынке с каждым годом все увеличивается. Следовательно, и молодые кадры там должны быть должного уровня. Хотя те же США спокойно обыграли что нас (3:1), что японцев (2:0).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония U21 – Украина U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.
16:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер считает, что тот слишком рано остановил бой
Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны