Товарищеский матч.

Япония U21 – Украина U21 - 0:0

Япония U21:

Украина U21: Крапивцов – Крупский, Кисиль, Захарченко, Коробов – Пастух, Федор, Кревсун – Царенко, Пищур, Маткевич.

Запасные: Попович, Гусев, Варфоломеев, Видиш, Тутеров, Виливальд, Холод, Шевченко, Сидун, Гусол, Корнийчук.

Стадион: Спортивный центр «Горишница» (Горишница, Словения).

В понедельник, 8-го июня, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся Япония U21 и Украина U21. Матч пройдет в Горишнице (Словения), на поле стадиона Спортивного центра «Горишница», начало в 16:00.

Второй матч молодежной сборной в июньском цикле и последний во главе с Унаи Мельгосой. Против достаточно интересного соперника, чье влияние на европейском трансферном рынке с каждым годом все увеличивается. Следовательно, и молодые кадры там должны быть должного уровня. Хотя те же США спокойно обыграли что нас (3:1), что японцев (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония U21 – Украина U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.