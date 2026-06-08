ЧМ-2026. Группа G: Красные Дьяволы, Фараоны, Леопарды и Полностью Белые

Sport.ua продолжает знакомить читателей с участниками чемпионата мира-2026. И на очереди у нас группа G, в которой сыграют сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.

БЕЛЬГИЯ

Для сборной Бельгии чемпионат мира в США, Мексике и Канаде станет уже четвертым кряду и пятнадцатым в истории. Максимальным достижением «Красных Дьяволов» (прозвище бельгийской футбольной сборной) является третье место на ЧМ-2018. Эту планку фактически установило «золотое поколение» бельгийских игроков во главе с Эденом Азаром. Часть той генерации уже завершила карьеру, но отдельные ветераны все еще продолжают выступления и помогут бельгийцам на ЧМ-2026.

Квалифицироваться на мундиаль бельгийцам удалось 18 ноября минувшего года. «Красные Дьяволы» оказались сильнейшей командой отборочной группы J в европейской квалификации. На финише Бельгия лишь на два очка обошла сборную Уэльса, в то время как остальные соперники (Северная Македония, Казахстан и Лихтенштейн) отстали еще больше.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

62-летний француз Руди Гарсия был назначен главным тренером сборной Бельгии в конце января 2025 года и получил контракт до конца ЧМ-2026. У руля национальной команды Гарсия сменил Доменико Тедеско, который был уволен из-за череды неудовлетворительных результатов и проблем с атмосферой внутри сборной.

Руди Гарсии удалось в значительном степени оздоровить микроклимат в стане «Красных Дьяволов». В частности, в команду вернулся ключевой голкипер Тибо Куртуа, конфликтовавший с Тедеско, а ряд молодых исполнителей (Дебаст, Онана) получил значительно больше доверия и игровой практики, в то время, как и от заслуженных ветеранов (Де Брейне, Лукаку, Витселя) французский коуч также решил не отказываться.

В целом Гарсии удалось сделать сборную Бельгии более сбалансированной командой, однако в кадровом плане это все равно не тот коллектив, который брал «бронзу» в 2018-м. Что правда, вряд ли на ЧМ-2026 кто-то из фаворитов турнира будет рад встрече с «Красными Дьяволами» в плей-офф, ведь тактически Гарсия способен преподнести сюрприз.

Лидеры команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Выделять одного лидера для этой команды вряд ли корректно. Все потому, что в сборной Бельгии, как упоминалось выше, все еще остаются представители «золотого поколения», и сейчас наиболее влиятельными из них в команде являются Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

34-летний Де Брюйне, представляющий «Наполи», по-прежнему является мозговым центром и лидером полузащиты сборной Бельгии. Это один из самых талантливых и ярких креативщиков в истории всего бельгийского футбола. На счету Кевина уже 118 матчей и 36 забитых мячей за «Красных Дьяволов», с которыми он готовится в последний раз сыграть на мировом первенстве.

Что касается 33-летнего Лукаку, то это лучший бомбардир в истории сборной Бельгии. На его счету 90 забитых мячей в 125 проведенных поединках – феноменальные цифры. Ромелу считается лидером раздевалки и футболистом, к мнению которого прислушиваются не только молодые коллеги, но и тренерский штаб. Не зря, даже несмотря на не лучший сезон и проблемы со здоровьем, которые в нем случались, Руди Гарсия все равно включил Лукаку в заявку на ЧМ-2026, мотивировав это тем, что Ромелу все еще остается самым грозным и эффективным нападающим с бельгийским гражданством.

Заявка

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сен Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кейпер («Брайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брендон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Йоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теат («Айнтрахт» Франкфурт).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).

Нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).

Ориентировочный состав:

Расписание матчей

15 июня

Бельгия – Египет (22:00 по киевскому времени, «Люмен Филд», Сиэтл)

21 июня

Бельгия – Иран (22:00 по киевскому времени, «Соу-Фай», Инглвуд)

27 июня

Новая Зеландия – Бельгия (06:00 по киевскому времени, «Би-Си Плейс», Ванкувер)

Прогноз на групповой этап: первое место

ЕГИПЕТ

«Фараоны» (прозвище сборной Египта) стали третьей (после Марокко и Туниса) африканской командой, которая добыла путевку на ЧМ-2026. Для этого египтянам потребовалось выиграть отборочную группу А, где помимо них также выступали Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Эфиопия и Джибути.

Особых проблем с тем, чтобы квалифицироваться на мундиаль у египтян не возникло. В десяти матчах они добыли восемь побед и дважды сыграли вничью (в выездных поединках против Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо). В остальном никаких существенных сомнений, что из этой группы напрямую на ЧМ-2026 выйдет именно Египет ни у кого по ходу квалификационной кампании не возникало.

Для Египта нынешний выход на чемпионат мира стал четвертым в истории. Никогда ранее «фараоны» не добивались на мировых первенствах существенных успехов. В 1934 году египтяне вылетели уже в первом раунде, а в 1990-м и 2018-м завершали свое участие сразу после групповой стадии. Более того, никогда ранее сборная Египта даже не побеждала в каком-либо из матчей в рамках финальной части чемпионатов мира, поэтому в США, Мексике и Канаде для африканцев вновь представится уникальный исторический шанс изменить положение дел…

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Возглавляет сборную Египта местный идол Хусам Хасан. В бытность футболистом практически всю карьеру на клубном уровне этот форвард отыграл на родине, хотя ненадолго отлучался и за границу – по сезону отыграл за греческий ПАОК, швейцарский «Ксамакс» и эмиратский «Аль-Айн». Карьеру игрока Хасан завершил в 2007 году, а за год до этого окончил и выступления в сборной Египта, где дебютировал еще в 1985-м.

Хусам Хасан до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории сборной Египта. На его счету 68 (по другим данным – 69) забитых мячей, в то время как у Мохамеда Салаха – 65. Впрочем, успехи Хусама в статусе футболиста носят в основном локально африканский характер, в то время как Салаху удалось добиться невероятных высот в европейском футболе.

В качестве тренера Хасан работает с 2008 года и тоже преимущественно в родном регионе. В феврале 2024-го чиновники Египетской футбольной ассоциации приняли решение отойти от практики приглашения иностранцев и поставили главным тренером «фараонов» Хусама Хасана. В тамошней прессе тогда еще писали, что ставка делается на то, что легендарный в прошлом футболист и лидер сборной Египта сумеет сработаться с нынешней звездой № 1 Мохамедом Салахом, что наконец-то и должно принести «фараонам» хоть какой-то успех на чемпионате мира.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Безоговорочным лидером сборной Египта был и остается 33-летний форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, который ранее уже поспешил объявить об уходе из стана «красных», но после увольнения оттуда Арне Слота, возможно, успеет изменить свое решение, чтобы остаться на «Энфилде» еще как минимум на сезон.

За сборную Египта Салах выступает с сентября 2011 года и ныне максимально приблизился к голеадорскому рекорду Хусама Хасана, побить который, если очень повезет, может уже на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.

В целом сезон-2025/26 Салах на клубном уровне провел не так ярко, как обычно. Он забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач в 27 поединках английской Премьер-лиги, хотя годом ранее на его счету было 29 голов и 18 ассистов в 38 играх национального чемпионата. В связи с этим некоторые аналитики отмечают, что Салах вплотную подошел к завершению карьеры и ему реально стоит сменить лигу на менее интенсивную, но с другой есть и те, кто полагает, что к Мохамеду просто нужно изменить отношение и найти подход, после чего форвард сможет быть чрезвычайно полезным еще как минимум год или два.

Заявка

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратари: Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Мостафа Шобайр («Аль-Ахли»), Эль-Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).

Защитники: Мохамед Абдельмонем («Ницца»), Мохамед Хани («Аль-Ахли»), Яссер Ибрагим («Аль-Ахли»), Хоссам Абдельмагид («Замалек»), Ахмед Фатух («Замалек»), Тарек Алаа (ЗЕД), Рами Рабиа («Аль-Айн»), Карим Хафез («Пирамидз»).

Полузащитники: Хамди Фатхи («Аль-Вакра»), Марван Аттиа («Аль-Ахли»), Эмам Ашур («Аль-Ахли»), Мостафа Зико («Пирамидз»), Моханад Лашин («Пирамидз»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Набиль Эмад («Аль-Наджма»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Ибрахим Адель («Нордшелланд»), Хаиссем Хассан («Овьедо»), Зизо («Аль-Ахли»), Трезеге («Аль-Ахли»), Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Хамза Абделькарим («Барселона Атлетик»).

Ориентировочный состав:

Расписание матчей

15 июня

Бельгия – Египет (22:00 по киевскому времени, «Люмен Филд», Сиэтл)

22 июня

Новая Зеландия – Египет (04:00 по киевскому времени, «Би-Си Плейс», Ванкувер)

27 июня

Египет – Иран (06:00 по киевскому времени, «Люмен Филд», Сиэтл)

Прогноз на групповой этап: второе место

ИРАН

Сборная Ирана стала третьей национальной командой после Японии и Новой Зеландии, которой удалось квалифицироваться на ЧМ-2026 через отборочные турниры. Официально участником предстоящего мундиаля «Персидские Леопарды» стали еще 25 марта 2025 года, однако спустя год в результате военной операции США и Израиля против Ирана возникла ситуация, при которой иранская сборная могла отказаться от поездки на чемпионат мира. Впрочем, после длительных переговоров кризис удалось уладить, и в итоге иранцы сыграют на своем седьмом чемпионате мира и четвертом кряду.

В целом с квалификацией на ЧМ-2026 у Ирана проблем не было. В финальном раунде в своей группе «Персидские Леопарды» оказались первыми, опередив на два очка Узбекистан, который также получил прямую путевку на мундиаль, а также на 8 очков ОАЭ и на 10 – Катар. Сборные Кыргызстана и КНДР оказались в группе тотальными статистами.

Если касаться истории, то для сборной Ирана высшим достижением на чемпионатах мира является само участие в турнире. То есть в шести предыдущих случаях «Персидские Леопарды» вылетали сразу же как заканчивались матчи групповой стадии.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководит сборной Ирана 62-летний Амир Галенои. Этот специалист считается настоящей легендой иранской Про-лиги, так как выиграл больше чемпионских титулов с разными командами, чем кто-либо из его коллег. Галенои получил назначение еще в марте 2023 года после того, как боссы иранского футбола решили закончить практику приглашения иностранных специалистов (ранее с «Персидскими Леопардами» работали португалец Карлуш Кейруш, бельгиец Марк Вилмотс, хорват Драган Скочич и вновь Карлуш Кейруш).

За крайне авторитарный и жесткий стиль управления командами Галенои получил на родине прозвище «Генерал». Это весьма консервативный специалист, который редко идет на риск и предпочитает выстраивать игру так, чтобы это было максимально предсказуемо: ставка на оборону, стандарты и быстрые выходы в контратаки.

Примечательно, что ранее Галенои уже возглавлял сборную Ирана – с 2006 по 2007 годы. Однако тогда результаты его работы были неубедительными, и сотрудничество довольно быстро прервалось, а еще через несколько лет иранские футбольные функционеры начали доверять легионерам во главе национальной команды.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидером и лицом нынешней сборной Ирана является 33-летний центрфорвард греческого «Олимпиакоса» Мехди Тареми. Ранее иранец ярко проявил свой бомбардирский талант в «Порту», за что заслужил приглашение от «Интера», но в Милане дела у него не заладились, и в августе минувшего года «нерадзурри» за 2 миллиона евро продали Тареми в «Олимпиакос».

За сборную Ирана Тареми играет с июня 2015 года. На его счету 103 матча и 58 забитых мячей. Это второй лучший показатель в истории «Персидских Леопардов», однако лидера – Али Даеи – с его феноменальными 110 голами Мехди уже не догнать.

За несколько месяцев до старта ЧМ-2026 в прессе появилась шокирующая новость о якобы готовности Тареми бросить карьеру футболиста и податься в иранскую армию, но вскоре эта новость была опровергнута и сейчас Мехди вовсю готовится к началу турнира. Ранее в финальных частях мундиалей Тареми провел 6 поединков и забил 2 мяча.

Заявка

Вратари: Алиреза Бейранванд («Трактор»), Паям Ниязманд («Персеполис»), Хоссейн Хоссейни («Сепахан»).

Защитники: Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Хоссейн Кананизадеган («Персеполис»), Рамин Резаэян («Фулад»), Али Немати («Фулад»), Шоджа Халилзаде («Трактор»), Салех Хардани («Эстегляль»), Даниал Эйри («Малаван»), Ария Юсефи («Сепахан»).

Полузащитники: Алиреза Джаханбахш («Дендер»), Саид Эззатоллахи («Шабаб Аль-Ахли»), Саман Годдос («Кальба»), Мехди Тораби («Трактор»), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Амирмохаммад Раззагиния («Эстегляль»), Мохаммад Мохеби («ростов»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»).

Нападающие: Мехди Тареми («Олимпиакос»), Мехди Гайеди («Аль-Наср» Дубай), Шахрияр Моганлу («Кальба»), Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор»), Али Алипур («Персеполис»), Деннис Экерт («Стандард»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Иран – Новая Зеландия (04:00 по киевскому времени, «Соу-Фай», Инглвуд)

21 июня

Бельгия – Иран (22:00 по киевскому времени, «Соу-Фай», Инглвуд)

27 июня

Египет – Иран (06:00 по киевскому времени, «Люмен Филд», Сиэтл)

Прогноз на групповой этап: третье место

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Благодаря расширению количества участников финальной части чемпионата мира до 48, впервые конфедерация Океании (ОФК) получила возможность гарантированно быть представленной на мировом первенстве командой, которая заняла первое место в региональном отборочном турнире. Этой командой без особых проблем стала сборная Новой Зеландии по прозвищу «Полностью Белые», у которой в зоне ОФК просто не нашлось реальных конкурентов.

Сборная Новой Зеландии сперва легко выиграла группу, добыв три победы в трех матчах с общим счетом 19:1 (в соперниках были Таити, Вануату и Самоа), а затем в финальном раунде квалификации в полуфинале разгромила Фиджи (7:0), а в финале также довольно легко обыграла Новую Каледонию (3:0). Уже 24 марта 2025 года сборная Новой Зеландии завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2026, став второй командой после Японии, которая сумела пробиться на мундиаль через квалификационный турнир (его, напомним, не проходили только хозяева – США, Мексика и Канада).

Ранее Новая Зеландия лишь дважды играла на чемпионатах мира, и оба раза вылетала после стадии группового турнира. На ЧМ-1982 новозеландцы проиграли три матча в группе из трех (2:5 – Шотландии, 0:3 – СССР, 0:4 – Бразилии), а на ЧМ-2010 – сыграли вничью во всех трех матчах (1:1 – Словакия, 1:1 – Италия, 0:0 – Парагвай), заняв третье место и обойдя Италию, но все равно оставшись без плей-офф.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

53-летний англичанин Даррен Бейзли является главным тренером сборной Новой Зеландии с лета 2023 года, а до этого в течение шести месяцев был исполняющим обязанности наставника этой команды.

Бейзли, который начинал карьеру игрока в «Уотфорде» и провел под три сотни поединков за эту команду, подался заканчивать карьеру именно в Новую Зеландию. С 2005 по 2007 годы он выступал за «Нью Зиланд Найтс», а с 2007 по 2008 годы – за «Уаитакере Юнайтед». Впоследствии в этом же клубе Бейзли начал тренерскую карьеру, сосредоточившись по началу на работе с юниорами. Вскоре его позвали тренировать юношей и молодежную сборную Новой Зеландии, откуда он и «поднялся» в главную команду.

В 2015 году Бейзли принял гражданство Новой Зеландии, при этом сохранив британское, и чувствует себя в этой стране фактически как дома. Что касается тренерских достижений, то помимо выхода в финальную часть ЧМ-2026, два года назад новозеландцы взяли Кубок наций ОФК, расправившись в финале с Вануату (3:0).

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Новой Зеландии – это команда с явным лидером, как на поле, так и за его пределами. 34-летний центрфорвард Крис Вуд является не только самым узнаваемым новозеландским футболистом современности, но и капитаном «Полностью Белых», самым результативным игроком в истории этой команды, а также безоговорочным лидером раздевалки, где он имеет колоссальное психологическое влияние на остальных членов коллектива.

За сборную Новой Зеландии Крис Вуд выступает с июня 2009 года. На его счету 89 матчей и 45 забитых мячей в национальной команде. И ЧМ-2026 станет важным турниром в карьере Вуда, так как на предыдущем для «Полностью Белых» мундиале в 2010-м нападающий не имел места в основе, выходя на поле лишь на замену и не отличившись в ЮАР голами.

На клубном уровне Крис Вуд представляет «Ноттингем Форест». За «лесников» опытный нападающий отыграл уже три сезона, однако в последнем появлялся на поле не так и часто, что связано с травмой колена и операцией, которая вывела Вуда из строя почти на три месяца. Впрочем, концовку сезона в АПЛ Крис уже успел отыграть и фанаты новозеландской сборной надеются, что к мундиалю их любимец успеет набрать хорошие физические кондиции.

Заявка

Вратари: Макс Кроуком («Миллуолл»), Алекс Полсен («Лехия»), Майкл Вауд («Окленд»).

Защитники: Тим Пэйн («Веллингтон Феникс»), Фрэнсис де Врис («Окленд»), Тайлер Биндон («Шеффилд Юнайтед»), Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед»), Либерато Какаче («Рексем»), Нандо Пейнакер («Окленд»), Финн Серман («Портленд Тимберс»), Томми Смит («Брейнтри Таун»), Каллан Эллиотт («Окленд»).

Полузащитники: Джо Белл («Викинг»), Мэттью Гарбетт («Питерборо»), Марко Стаменич («Суонси»), Сарприт Сингх («Веллингтон Феникс»), Алекс Руфер («Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Элайджа Джаст («Мотеруэлл»), Бен Оулд («Сент-Этьен»), Каллум Маккоуэт («Силькеборг»), Лаклан Байлисс («Ньюкасл Юнайтед Джетс»).

Нападающие: Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Коста Барбарусес («Вестерн Сидней»), Бен Уэйн («Порт Вейл»), Джесси Рандалл («Окленд»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Иран – Новая Зеландия (04:00 по киевскому времени, «Соу-Фай», Инглвуд)

22 июня

Новая Зеландия – Египет (04:00 по киевскому времени, «Би-Си Плейс», Ванкувер)

27 июня

Новая Зеландия – Бельгия (06:00 по киевскому времени, «Би-Си Плейс», Ванкувер)

Прогноз на групповой этап: четвертое место