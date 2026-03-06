Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 04:02
Обновлена информация о желании известного игрока поехать на войну

У Тареми нет таких планов

Обновлена информация о желании известного игрока поехать на войну
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

Агент нападающего «Олимпиакоса» Мехди Тареми Федерико Пасторелло отреагировал на информацию СМИ о возможном возвращении футболиста в Иран.

Ранее сообщалось, что Тареми якобы рассматривает вариант возвращения на родину, чтобы «бороться за демократию».

Пасторелло заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, нападающий полностью сосредоточен на выступлениях за греческий клуб и на своей профессиональной карьере.

«В последние часы распространялись заявления, приписываемые Мехди Тареми, которые не отражают реальности ситуации. Игрок полностью сосредоточен на работе в Афинах и своей карьере. В такой деликатный период важно избегать неточных интерпретаций», — отметил агент.

Олимпиакос Пирей Иран завершение карьеры Мехди Тареми мобилизация
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
