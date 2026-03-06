Обновлена информация о желании известного игрока поехать на войну

Агент нападающего «Олимпиакоса» Мехди Тареми Федерико Пасторелло отреагировал на информацию СМИ о возможном возвращении футболиста в Иран.

Ранее сообщалось, что Тареми якобы рассматривает вариант возвращения на родину, чтобы «бороться за демократию».

Пасторелло заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, нападающий полностью сосредоточен на выступлениях за греческий клуб и на своей профессиональной карьере.

«В последние часы распространялись заявления, приписываемые Мехди Тареми, которые не отражают реальности ситуации. Игрок полностью сосредоточен на работе в Афинах и своей карьере. В такой деликатный период важно избегать неточных интерпретаций», — отметил агент.