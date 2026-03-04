Другие новости04 марта 2026, 07:02 |
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана
Нападающий Мехди Тареми сообщил руководство «Олимпиакоса» о своем желании немедленно покинуть клуб и вернуться в Иран, чтобы встать на защиту страны вместе с военным командованием.
Иранский нападающий заявил, что хочет поддержать армейское руководство в критический момент.
«Это тот момент, когда моя страна нуждается во мне больше всего», – цитирует футболиста источник.
Иранская футбольная федерация пытается убедить Тареми остаться в Греции, но игрок остался непреклонен в своем намерении вернуться домой.
