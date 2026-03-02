Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Чемпионат мира
02 марта 2026, 08:42 |
1444
1

Нигерия может заменить Иран

FIFA

ФИФА рассматривает возможность исключения сборной Ирана из списка участников чемпионата мира по футболу 2026. Причиной этого является ведение боевых действий против Израиля и США, которые и будут одними из хозяев турнира.

Как отмечает источник, Иран в турнире может заменить сборная Нигерии, которая не смогла отобраться на мундиаль.

Сборная Ирана попала в квартет B, где помимо нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Ранее сообщалось о том, что из-за атаки США на Ирана были отменены спортивные мероприятия в Израиле.

сборная Нигерии по футболу сборная Ирана по футболу ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
Микола Унгурян
якось жодної логіки не простежується в такому рішенні - якщо вже відмова стосується збірної з азійської зони, то відповідно інша збірна повинна була б бути звідти.
ну або влаштуйте мінівідбір - типу головні невдахи відбору (Азія, Африка, і т.д.) між собою зіграють по 2 матчі  (типу як зараз 12 європейських збірних розігрують 3 путівки)
Ответить
+1
