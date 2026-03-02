ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Нигерия может заменить Иран
ФИФА рассматривает возможность исключения сборной Ирана из списка участников чемпионата мира по футболу 2026. Причиной этого является ведение боевых действий против Израиля и США, которые и будут одними из хозяев турнира.
Как отмечает источник, Иран в турнире может заменить сборная Нигерии, которая не смогла отобраться на мундиаль.
Сборная Ирана попала в квартет B, где помимо нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.
Ранее сообщалось о том, что из-за атаки США на Ирана были отменены спортивные мероприятия в Израиле.
ну або влаштуйте мінівідбір - типу головні невдахи відбору (Азія, Африка, і т.д.) між собою зіграють по 2 матчі (типу як зараз 12 європейських збірних розігрують 3 путівки)