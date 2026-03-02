ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026

ФИФА рассматривает возможность исключения сборной Ирана из списка участников чемпионата мира по футболу 2026. Причиной этого является ведение боевых действий против Израиля и США, которые и будут одними из хозяев турнира.

Как отмечает источник, Иран в турнире может заменить сборная Нигерии, которая не смогла отобраться на мундиаль.

Сборная Ирана попала в квартет B, где помимо нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Ранее сообщалось о том, что из-за атаки США на Ирана были отменены спортивные мероприятия в Израиле.