Салах принял срочное решение после увольнения Слота из Ливерпуля

30 мая 2026 года английский «Ливерпуль» официально объявил об увольнении голландского главного тренера первой команды клуба Арне Слота.

По информации издания Indykaila News, египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах после этой новости вызвал своего агента на срочную встречу. Скорее всего, во время нее будет обсуждаться будущее 33-летнего футболиста.

Дело в том, что еще в марте игрок объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения нынешнего сезона, но одной из причин такого решения СМИ называли конфликт с Арне Слотом.

Существует вероятность, что после увольнения голландца Мохамед все-таки останется в клубе, ведь его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2027 года.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.