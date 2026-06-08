Сборная Украины: обратная сторона медали

Сначала о главном. Футбол – это всего лишь игра, хоть незабвенный Франц Беккенбауэр и считал иначе. Тем не менее, позволю себе заметить, что человеческая жизнь превыше всего. Даже самой главной в мире игры. Здоровья Кристиану Эриксену. Легенде сборной Дании оказали своевременную медицинскую помощь, и его жизни уже ничто не угрожает.

Эпизод с внезапным падением Эриксена на футбольный газон во время матча Дания – Украина очень напоминал подобный случай с участием этого же футболиста в матче Евро-2020 Дания – Финляндия. Тогда был настоящий шок: Кристиана едва спасли, а в этот раз, к счастью, все мы отделались лишь легким испугом.

Несмотря на то, что из-за потери сознания Эриксена матч сборных Дании и Украины был отменен, кое-какие выводы все равно можно и нужно сделать. Тем более, что они, эти выводы, напрашиваются сами.

Очевидно, что в матче против Дании, равно как и в поединке против Польши, новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера наигрывал (или пытался это делать) контуры игры команды на ближайший официальный турнир – Лигу наций.

В этом турнире наша команда стартует в конце сентября выездным поединком против очень сильной сборной Венгрии. Наверняка именно потому и были выбраны в качестве дебютных для Мальдеры поединки против таких непростых оппонентов, как Польша и Дания.

После игры с «кадрой» Мальдера заявлял, что в поединке против Дании проведет серьезную ротацию состава, и что, несмотря на перетасовывание состава, сборная Украины будет играть с максимальной концентрацией.

Опустим пока что «максимальную концентрацию», ибо очень сложно обвинять нашу команду в обратном. Тем более при условии, когда игра была прервана в середине второго тайма.

Однако обещанной ротации мы так и не увидели. Возможно, те игроки, которые не имели практики в первом спарринге под руководством итальянского специалиста, получили бы кое-какое время в конце матча против Дании.

Но, так или иначе, все равно о полноценной ротации речь бы не велась. Не велась априори, поскольку Мальдера четко дал понять, что уже в этих двух стартовых матчах наигрывает состав на Лигу наций. Посему в игре против Дании были лишь две замены: в стартовом составе появились Малиновский и Забарный, которые не были доступны в первой игре.

И если называть вещи своими именами, то можно утверждать, что Мальдера фактически ничего не изменил в глобальном смысле, хотя с появлением двух этих «новичков» и произошли некоторые структурные изменения.

Но изменения эти все равно имели вид временных. Так или иначе, сложно представить, что Забарный в перспективе будет играть на правом фланге защиты. Наверняка туда будет отправлен Конопля.

С другой стороны, почти наверняка Цыганков в итоге окажется на той же позиции, на которой он провел игру против датчан. То есть, на позиции вингера. Если в строю будет Малиновский – а он должен быть в строю, если будет все нормально со здоровьем – то Виктор будет играть на фланге. Появление Ярмоленко в старте в дальнейшем маловероятно, хотя Андрей Николаевич и дальше будет вызываться в сборную, если будет в форме.

Эксперимент с переводом Цыганкова в центр полузащиты наверняка так и останется лишь приятным экспериментом. Очень жаль, если честно, потому что, на мой субъективный взгляд, Цыганков более эффективен в центре. Но тренеру, понятное дело, виднее.

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Опять-таки, к бойцовским качествам нашей команды и в этой игре особых нареканий нет, хотя и видно было невооруженным взглядом, что с точки зрения эмоционального градуса игра в Оденсе была чуть ниже, нежели игра во Вроцлаве.

Но это, скорее всего, закономерное явление, вызванное «чемоданным настроением», которое вряд ли способен перебить даже новый рулевой нашей главной команды.

На мой взгляд, причины и проблемы столь невнятной игры нужно искать не в настрое игроков, а, скорее, в их поведении, в их игре. Уже в матче против Польши было видно, что Мальдера отчетливо пытается привить своим игрокам новую для них философию – высокого прессинга.

Привыкшие работать в иных условиях, наши футболисты далеко не всегда справлялись с новой задачей. Если в игре с Польшей «отскочили» за счет сумасшедшего эмоционального настроя, перфоманса Цыганкова и бедлама в игре соперников, то вот в игре с Данией не отскочили.

И особенно показательными в этом плане лично для меня являются действия наших опорников – Очеретько и Назарины. Право, кто в лес, кто по дрова. Провалы очевидны, причем провалы катастрофические. Как следствие – образовываются разрывы между линиями, и соперник этими разрывами отлично пользуется.

Я понимаю, что если Ярмолюк будет при здравии, то именно он будет играть в основе (скорее всего, вместо Назарины). Но и полузащитнику «Брентфорда», поскольку и он в сборной относительно новое лицо, понадобится время на сыгранность. А этого времени, как раз, и не будет. Посему я уже сейчас переживаю за игру наших против венгров.

К тому же, сложилось устойчивое впечатление, что наша команда банально запуталась в игровой схеме. Вроде бы как это должна была быть модель 4-2-3-1, но на практике, точнее, при владении мячом, получалось 3-4-2-1.

Кроме этой путаницы, которая даже при ближайшем рассмотрении не тянула на статус «разумного хаоса», бросилось в глаза и то, как наши игроки очень часто сужали фронт действий вместо того, чтобы его расширить. И этим тоже пользовался опытный соперник.

Мы можем лишь размышлять, как бы завершился этот матч, если бы удалось его доиграть. Возможно, наша команда и переломила бы его, ведь были на то предпосылки в виде замены Довбика. А может, «красно-белые» снова бы наказали нас за явные провалы в центре поля. Да и в центре обороны.

В общем, на летние каникулы я провожаю нашу национальную команду со смешанными чувствами. Предпосылки к улучшению ее игры действительно есть, и эти предпосылки очевидны. Но и проблем целая купа.

Посмотрим, как с этими проблемами в дальнейшем справится тренерский штаб сборной. Да и сами игроки.