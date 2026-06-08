ФОТО. Прерванный матч. Как сборная Украины играла против команды Дании
На 65-й минуте Кристиану Эриксену понадобилась медицинская помощь
Вечером 7 июня товарищеский поединок Дания – Украина был досрочно завершен во втором тайме.
На 65-й минуте счет был 2:1 в пользу хозяев поля, и Кристиану Эриксену понадобилась срочная помощь медиков.
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Игра состоялась на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).
Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен около 10 минут получал помощь на поле. Затем Эриксен на ногах при сознании покинул поле в сопровождении врачей. Арбитр прекратил игру финальным свистком.
В 2021 году Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия на Евро-2020 из-за остановки сердца. Футболиста удалось реанимировать на поле, после чего игрок был доставлен в больницу, позднее ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Товарищеский матч
7 июня 2026 года. Оденсе (Дания)
19:30. Дания – Украина – 2:1 (матч остановлен на 65-й минуте)
Голы: Патрик Доргу, 13, Йоаким Меле, 36 – Виктор Цыганков, 44
Дания: Хермансен, Ба (Кристенсен, 61), Андерсен, Кристенсен (Хойсберг, 46), Меле, Эриксен, Хейбьерг (к), Фрохольдт, Осула, Хёг (Хойлунд, 61), Доргу (Дагим, 61).
Запас: Юнгдаль, Йоргенсен, Провстгор, Йоргенсен, Стаге, Тренсков, Гренбек, Йенсен.
Главный тренер: Бриан Ример
Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко (к), Миколенко, Очеретько, Назарина, Цыганков, Малиновский, Судаков, Яремчук (Довбик, 46).
Запас: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.
Главный тренер: Андреа Мальдера
Предупреждения: Эриксен, 31 – Миколенко, 50, Забарный, 57.
Арбитр: Сигурд Крингстад (Норвегия)
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