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Товарищеские матчи
08 июня 2026, 15:47 | Обновлено 08 июня 2026, 16:01
262
0

ФОТО. Прерванный матч. Как сборная Украины играла против команды Дании

На 65-й минуте Кристиану Эриксену понадобилась медицинская помощь

08 июня 2026, 15:47 | Обновлено 08 июня 2026, 16:01
262
0
ФОТО. Прерванный матч. Как сборная Украины играла против команды Дании
УАФ
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Вечером 7 июня товарищеский поединок Дания – Украина был досрочно завершен во втором тайме.

На 65-й минуте счет был 2:1 в пользу хозяев поля, и Кристиану Эриксену понадобилась срочная помощь медиков.

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Игра состоялась на стадионе Odense Isstadion в городе Оденсе (Дания).

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен около 10 минут получал помощь на поле. Затем Эриксен на ногах при сознании покинул поле в сопровождении врачей. Арбитр прекратил игру финальным свистком.

В 2021 году Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия на Евро-2020 из-за остановки сердца. Футболиста удалось реанимировать на поле, после чего игрок был доставлен в больницу, позднее ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Товарищеский матч

7 июня 2026 года. Оденсе (Дания)

19:30. Дания – Украина – 2:1 (матч остановлен на 65-й минуте)

Голы: Патрик Доргу, 13, Йоаким Меле, 36 – Виктор Цыганков, 44

Дания: Хермансен, Ба (Кристенсен, 61), Андерсен, Кристенсен (Хойсберг, 46), Меле, Эриксен, Хейбьерг (к), Фрохольдт, Осула, Хёг (Хойлунд, 61), Доргу (Дагим, 61).

Запас: Юнгдаль, Йоргенсен, Провстгор, Йоргенсен, Стаге, Тренсков, Гренбек, Йенсен.

Главный тренер: Бриан Ример

Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко (к), Миколенко, Очеретько, Назарина, Цыганков, Малиновский, Судаков, Яремчук (Довбик, 46).

Запас: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.

Главный тренер: Андреа Мальдера

Предупреждения: Эриксен, 31 – Миколенко, 50, Забарный, 57.

Арбитр: Сигурд Крингстад (Норвегия)

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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