МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
Коуч сборной сделал заявление на пресс-конференции и не стал отвечать на вопросы
Вечером 7 июня сборная Украины провела товарищеский матч против команды Дании (1:2, матч прерван).
Игра была завершена досрочно на 65-й минуте из-за того, что датскому игроку Кристиану Эриксену потребовалась помощь врачей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На пресс-конференции тренер сине-желтых Андреа Мальдера сделал заявление и не стал отвечать на вопросы об игре:
«Мы потрясены тем, что увидели и пережили. Сейчас наши мысли рядом с Эриксеном и его семьей.
Все игроки были рядом с ним. И все болельщики сборной Дании, которые пережили неприятные моменты и минуты.
Из уважения к Эриксену было бы неуместно говорить о футболе. Мы, как сборная Украины, мыслями с ним и его семьей.
Когда произошел этот момент, мы увидели, что многие игроки плакали. Ко мне подошел тренер, и мы вместе решили остановить матч.
Я считаю, что жизнь – это высшая ценность, а все остальное – вторично».
ВИДЕО. Пресс-конференция Андреа Мальдеры после матча Дания – Украина
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нейтральная теннисистка одержала победу в финальном матче
Поединок был досрочно завершен, Эриксена направили в больницу