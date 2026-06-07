МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»

Вечером 7 июня сборная Украины провела товарищеский матч против команды Дании (1:2, матч прерван).

Игра была завершена досрочно на 65-й минуте из-за того, что датскому игроку Кристиану Эриксену потребовалась помощь врачей.

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На пресс-конференции тренер сине-желтых Андреа Мальдера сделал заявление и не стал отвечать на вопросы об игре:

«Мы потрясены тем, что увидели и пережили. Сейчас наши мысли рядом с Эриксеном и его семьей.

Все игроки были рядом с ним. И все болельщики сборной Дании, которые пережили неприятные моменты и минуты.

Из уважения к Эриксену было бы неуместно говорить о футболе. Мы, как сборная Украины, мыслями с ним и его семьей.

Когда произошел этот момент, мы увидели, что многие игроки плакали. Ко мне подошел тренер, и мы вместе решили остановить матч.

Я считаю, что жизнь – это высшая ценность, а все остальное – вторично».

ВИДЕО. Пресс-конференция Андреа Мальдеры после матча Дания – Украина