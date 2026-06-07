В воскресенье, 7 июня, состоится товарищеский поединок, в котором сойдутся национальные сборные Дании и Украины. Матч пройдет в Оденсе на стадионе «EWII Парк», начало игры запланировано на 19:30.

Для большинства болельщиков нашей сборной назначение Мальдеры произвело приятное впечатление, ведь сине-желтые в дебютном поединке под руководством итальянца обыграли Польшу, нанеся намного меньше ударов по воротам за соперника. И неважно, что встреча была товарищеской, потому что в глазах игроков действительно можно было бы увидеть огонь и желание работать. На очереди уже игра с Данией, которая также не смогла попасть на мундиаль, драматично уступив Чехии в серии пенальти. Однако эта игра будет более важна для «Алой гвардии», ведь до этого в своем поединке датчанам не удалось обыграть ДР Конго.

Роман Яремчук, форвард сборной Украины:

«Тренировки под руководством Мальдеры? У нас действительно очень много теоретических занятий. Я считаю, что футболисты получают от этого удовольствие. Мы узнаем о футболе с новой стороны. После 30 лет я узнаю о футболе в таких деталях, что не мог себе представить. Все футболисты вокруг меня говорят, что мы сейчас проходим процесс адаптации с новым тренером, и это очень интересно».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.