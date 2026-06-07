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Дания
07.06.2026 19:30 – Матч прерван, 73’ 2 : 1
УКРАИНА
Игра завершена досрочно на 65-й мин, Кристиану Эриксену понадобилась медицинская помощь
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07 июня 2026, 22:22 |
16157
0

Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны

07 июня 2026, 22:22 |
16157
0
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
УАФ
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В воскресенье, 7 июня, прошел товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Команды сыграли на стадионе EWII Park в Оденсе. Этот поединок стал вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдер во главе национальной команды.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен упал в обморок во время матча. На 64-й минуте тренеры обеих команд договорились не продолжать поединок.

Товарищеский матч. 7 июня.

Дания – Украина – 2:1
Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.

ГОЛ! Доргу, 13 мин, 1:0!

ГОЛ! Меле, 36 мин, 2:0!

ГОЛ! Цыганков, 44 мин, 2:1!

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания), асcист Каспер Хёг.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Дания), асcист Александр Бах.
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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