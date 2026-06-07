Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны
В воскресенье, 7 июня, прошел товарищеский матч между сборными Дании и Украины.
Команды сыграли на стадионе EWII Park в Оденсе. Этот поединок стал вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдер во главе национальной команды.
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен упал в обморок во время матча. На 64-й минуте тренеры обеих команд договорились не продолжать поединок.
Товарищеский матч. 7 июня.
Дания – Украина – 2:1
Голы: Доргу, 13, Меле, 36 – Цыганков, 44.
ГОЛ! Доргу, 13 мин, 1:0!
ГОЛ! Меле, 36 мин, 2:0!
ГОЛ! Цыганков, 44 мин, 2:1!
События матча
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