Седьмого июня в 19.30 по киевскому времени на арене города Оденсе национальная команда Украины проведет контрольный поединок против сборной Дании.

Дания

Мощная скандинавская сборная с четким игровым рисунком, в котором сочетаются и боевитость, и мастерство – вот такой всегда была и есть сборная Дании, завсегдатай мировых и континентальных первенств.

Однако в контексте ЧМ-2026 у датчан случился прокол. В отборочной группе датчане конкурировали за первое место с шотландцами. И до последнего тура отбора эту конкуренцию выигрывали.

Но в последний игровой день в лобовом выездном поединке против «тартановой армии» наследники Гамлета потерпели ощутимое поражение – 2:4, и отправились в стыковые матчи.

Полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2026 для «красно-белых» не стал проблемой: они разгромили северных македонцев 4:0.

Сборная Дании была в статусе фаворита и в финальном поединке стыков – против национальной команды Чехии, однако матч получился очень упорным. По-настоящему финальным.

В дебюте встречи отличились чехи, однако в середине второго тайма Дания сравняла счет. В добавленное время команды снова обменялись забитыми мячами, и снова датчане оказались в роли отыгрывающихся.

Судьба путевки на Мундиаль решилась в серии пенальти. Эту серию датчане без особых шансов проиграли: 1:3, и оказались за бортом чемпионата мира.

«Мы сейчас формируем новую команду с прицелом на Лигу наций и Евро-2028 после масштабной смены поколений. Чтобы наиграть новые связки и новый опыт, нашей команде нужно как можно больше играть. Наилучше проверить себя в поединках против сильных соперников», – отметил накануне поединка против сборной Украины главный тренер сборной Дании Бриан Ример.

Что касается «масштабной смены поколений», то это не пустые слова. Некоторые игроки, которые доселе являлись системообразующими, решили завершить карьеры в сборной Дании.

В частности, речь идет о полузащитнике Кристиане Нергоре и голкипере Каспере Шмейхеле.

Кроме того, из-за травм тренировочный лагерь датчан покинул ключевой полузащитник – 26-летний капитан «Спортинга» Мортен Юльман.

Из-за повреждения не сыграет против нашей команды и вингер «Лацио» Густав Исаксен.

Перед матчем с украинцами подопечные Римера провели контрольный поединок против сборной ДР Конго. Поединок завершился сухой ничьей.

Украина

В последний день весны сборная Украины во Вроцлаве провела товарищеский поединок против сборной Польши. Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «сине-желтых» Андреа Мальдера.

Премьера для итальянского специалиста, ранее работавшего помощником Андрея Шевченко в сборной Украины, получилась удачной. Его подопечные не только сумели победить, но и продемонстрировали содержательную и атакующую игру.

Особенно приятно было смотреть на уверенные действия наших футболистов на фоне их мучений под руководством Сергея Реброва в отборочном цикле на ЧМ-2026.

По инициативе Мальдеры в тренировочном лагере сборной Украины на матчи против Польши и Дании появились новые лица. Некоторые действительно совсем новые (как, например, голкипер «Маккаби» из Хайфы Георгий Ермаков или Геннадий Синчук из «Монреаля»), а некоторые не вызывались под знамена сборной уже длительное время. Как, например, динамовец Андрей Ярмоленко.

Именно Андрей Николаевич забил один из мячей в порота «кадры». Теперь на счету нашего заслуженного ветерана – 47 мячей в футболке национальной команды. Всего на один меньше, чем у лидера бомбардирского зачета – нынешнего главы УАФ Андрея Шевченко.

Еще один мяч в ворота поляков забил Роман Яремчук.

Перед игрой с датчанами к тренировочному лагерю нашей сборной присоединился Руслан Малиновский, который признался, что уже пять лет не был в Украине. Теперь вот вернулся.

Напомним, что впервые за время полномасштабной войны против россии наша национальная команда готовится не за рубежом, а дома. В данном случае – во Львове.

Отметим, что из-за повреждений нашей команде не помогут «горняк» Дмитрий Ризнык и игрок «Полесья» Алексей Гуцуляк. На место голкипера «Шахтер» был довызван Ермаков, а на место вингера житомирян – Даниил Игнатенко из «Слована».

Ранее, напомним, по причине травмы не смог прибыть в лагерь сборной полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк. Вместо него вызов получил динамовец Владимир Бражко.

История противостояний

Турнирные пути доселе не так уж и часто связывали нашу сборную с национальной командой Дании. Предстоящий поединок будет лишь четвертой очной дуэлью оппонентов. Пока что – абсолютный паритет: по одной победе у каждой из команд, еще один поединок завершился вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – тоже без чьего-либо перевеса – 2:2.

Прогноз

После матча с поляками Андреа Мальдера заявил, что на игру против Дании перетасует состав, дав поиграть и другим игрокам, вызванным в сборную. Однако, в то же время, итальянский специалист отметил, что его команда будет играть против датчан «все девяносто минут на максимуме».

В свою очередь, можно не сомневаться, что и команда Бриана Римера будет играть на максимуме против нашей сборной. И, опять-таки, что тренер «красно-белых» внесет изменения в стартовый состав после матча с ДР Конго.

С другой стороны, отсутствие серьезного давления на обе команды с точки зрения результата наверняка позволит им сыграть в открытый и атакующий футбол. Наш прогноз на игру – ничья 2:2.

Ориентировочные составы:

Дания: Хермансен, Мэле, Нельссон, Андерсен, Ба, Хейбьерг, Дарами, Дамсгор, Фрохольдт, Дагим, Хейлунд

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Михавко, Романчук, Бражко, Малиновский, Судаков, Цыганков, Бондаренко, Пономаренко.