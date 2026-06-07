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Чемпионат мира
07 июня 2026, 23:29 | Обновлено 08 июня 2026, 00:16
1998
0

ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Оденсе

07 июня 2026, 23:29 | Обновлено 08 июня 2026, 00:16
1998
0
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
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Товарищеский поединок между сборными Дании и Украины был остановлен во втором тайме.

Когда на 65-й минуте счет был 2:1 в пользу хозяев поля, футболисту потребовалась срочная помощь медиков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен около 10 минут получал помощь на поле. Затем Эриксен на ногах в сознании покинул поле в сопровождении врачей. Арбитр прекратил игру досрочно финальным свистком.

В 2021 году Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия на Евро-2020 из-за остановки сердца. Футболиста удалось реанимировать на поле, после чего игрок был доставлен в больницу, позднее ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Товарищеский матч

7 июня 2026 года. Оденсе (Дания)

19:30. Дания – Украина – 2:1 (матч остановлен на 65-й минуте)

Голы: Патрик Доргу, 13, Йоаким Меле, 36 – Виктор Цыганков, 44

ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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